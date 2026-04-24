伊朗局勢｜特朗普：不急於結束對伊戰事　伊朗：首筆海峽通行費已入帳

美國總統特朗普周四(23日) 透過自家社群平台Truth Social再次強調，自己在結束對伊朗戰事上「毫無壓力」，也不急於同伊朗達成協議，而是要爭取一份「最好且永久」的協議。他同日又表示，美國不會在對伊朗的戰爭中動用核武。

特朗普23日表示，美國不急於結束與伊朗的戰爭，但對伊朗而言「時間緊迫」，他補充說伊朗的軍隊已被摧毀，「他們的領導人不在了，封鎖嚴密牢固，而且情況只會愈來愈糟」。同日，特朗普被傳媒問到會否使用核武時說：「我為甚麼要用核武器？我們已經用非常常規的方式徹底擊潰他們，沒用到核武器。」他補充：「不，我不會用。任何人都不應該被允許動用核武。」當被問及願意為與伊朗達成長期和平協議等候多久時，特朗普說：「別催我。」他說，伊朗可能在停火的2星期稍微囤積一些武器，但美軍大約1天內就能將其摧毀。