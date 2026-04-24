伊朗局勢｜特朗普：不急於結束對伊戰事　伊朗：首筆海峽通行費已入帳

美國總統特朗普周四(23日) 透過自家社群平台Truth Social再次強調，自己在結束對伊朗戰事上「毫無壓力」，也不急於同伊朗達成協議，而是要爭取一份「最好且永久」的協議。他同日又表示，美國不會在對伊朗的戰爭中動用核武。
特朗普23日表示，美國不急於結束與伊朗的戰爭，但對伊朗而言「時間緊迫」，他補充說伊朗的軍隊已被摧毀，「他們的領導人不在了，封鎖嚴密牢固，而且情況只會愈來愈糟」。同日，特朗普被傳媒問到會否使用核武時說：「我為甚麼要用核武器？我們已經用非常常規的方式徹底擊潰他們，沒用到核武器。」他補充：「不，我不會用。任何人都不應該被允許動用核武。」當被問及願意為與伊朗達成長期和平協議等候多久時，特朗普說：「別催我。」他說，伊朗可能在停火的2星期稍微囤積一些武器，但美軍大約1天內就能將其摧毀。
外界料伊朗過境費機制進入實際運作階段
另外，伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》23日率先報道，伊朗國會副議長巴貝伊 (Hamidreza Haji Babaei) 表示，來自霍爾木茲海峽的首筆過境費已正式存入中央銀行帳戶，象徵收費機制已進入實際運作階段。伊朗於4月開始對通過霍爾木茲海峽的商船強制徵收通行費，外界認為，首筆款項完成入帳意味德黑蘭正進一步強化對全球能源關鍵航道的控制力。不過伊朗官方並未說明目前已有多少船隻完成繳費。