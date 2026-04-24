新杯麵驚見昆蟲組織　日清致歉：證是昆蟲組織但無需召回

綜合報道，一名有百萬追蹤的消費者「Korekore19」(コレコレ)周二(21日)在社交平X表示，較早前在 「味噌金」黃色的泡麵麵條中竟夾雜著深褐色的細小顆粒，根據調查結果顯示，異物並非掉落在湯頭表面，而是以「被揉入」的狀態存在於麵線內部，且數量不只一處。日清食品控股公司於16日表示，透過DNA鑑定後發現，這些碎片屬於體長約1公釐的「煙甲蟲」成蟲。煙甲蟲是食品工廠中常見的害蟲，專門食害小麥粉等儲藏原料。該則貼文引起日本許多民眾討論，截至目前已有近5,500人轉發。

日清：工廠內混入的可能性較低

日清於22日再回應，該批泡麵是今年2月4日製造，就讓顧客感到不快而道歉，不過對於污染來源仍持保留態度，聲稱「工廠內混入的可能性較低」，且目前無法明確鎖定污染途徑。他們同步確認了製造日前後關西工廠的捕蟲紀錄，結果並未發現煙甲蟲的蹤跡，且製造過程中的各項檢查也未發現同類異物。此外，針對同一天生產的留存樣品進行檢驗，也未發現異物混入，目前也沒有收到其他顧客反映類似狀況。基於上述狀況，日清公關部表示，判定異物在公司工廠內混入的可能性較低。認為為單一商品的異物混入案件。由於並非連續發生的案例，目前判定尚無向保健所通報或進行商品回收之必要。不少網民不滿日清處置，認為調查不夠完備，應該收回產品銷毀以消弭食安疑慮。