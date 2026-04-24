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國際
出版：2026-Apr-24 11:11
更新：2026-Apr-24 11:11

女學生幫手「睇檔」一小時賣清光香腸 網民揭平時冇人買原因(有片)

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越南一間販售香腸的攤檔，男老闆因有急事離開，隨口請排隊購買的兩名女學生幫忙「睇檔」，一小時內將大量香腸賣出。(X)

越南一間販售香腸的攤檔，男老闆因有急事離開，隨口請排隊購買的兩名女學生幫忙「睇檔」，一小時內將大量香腸賣出。(X)

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越南社交平台近日流傳一段街頭天眼畫面，當地一間販售香腸的攤檔，男老闆因有急事離開，隨口請排隊購買的兩名女學生幫忙「睇檔」，未料一小時後老闆返回攤位，發現架上香腸全消失；不過並非遭到偷竊，而是她們竟在在短時間內將大量香腸賣出。

越南一間販售香腸的攤檔，男老闆因有急事離開，隨口請排隊購買的兩名女學生幫忙「睇檔」，一小時內將大量香腸賣出。(X) 越南一間販售香腸的攤檔，男老闆因有急事離開，隨口請排隊購買的兩名女學生幫忙「睇檔」，一小時內將大量香腸賣出。(X) 越南一間販售香腸的攤檔，男老闆因有急事離開，隨口請排隊購買的兩名女學生幫忙「睇檔」，一小時內將大量香腸賣出。(X) 越南一間販售香腸的攤檔，男老闆因有急事離開，隨口請排隊購買的兩名女學生幫忙「睇檔」，一小時內將大量香腸賣出。(X) 越南一間販售香腸的攤檔，男老闆因有急事離開，隨口請排隊購買的兩名女學生幫忙「睇檔」，一小時內將大量香腸賣出。(X) 越南一間販售香腸的攤檔，男老闆因有急事離開，隨口請排隊購買的兩名女學生幫忙「睇檔」，一小時內將大量香腸賣出。(X) 越南一間販售香腸的攤檔，男老闆因有急事離開，隨口請排隊購買的兩名女學生幫忙「睇檔」，一小時內將大量香腸賣出。(X)

天眼畫面可見事發於本月14日下午近5時，該名香腸攤中年男老闆與兩名穿校服的女生交談後離開，二人接手後，攤位隨即湧入顧客，雖然她們一度手忙腳亂，但及後分工合作，一人負責烤香腸，一人負責落單與收錢，期間不時補充食材，出餐頻率極為流暢，短時間內成功應付人潮，甚至將香腸銷售一空，老闆近6時返回現場時，看到攤位接近清空，當場愣住。

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影片曝光後迅速在社交平台瘋傳，不少網民紛讚揚兩名學生臨場反應與工作效率強，認為她們已經具備創業開小食檔的能力，「技能被迫開啟」、「直接無痛打工」、「比老闆還專業」、「兩女發現了自己應該當老闆」，亦有人笑稱年輕女店員比中年男更易招攬生意，「後生女同中年大叔嘅分別」、「已知平時冇人賣原因」、「答案出來了 是人的問題」、「麻甩佬趕客」、「看到兩個小妹妹，下課還來幫忙做生意，真是懂事孝順的孩子，來去捧場一下」。

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