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國際
出版：2026-Apr-24 13:37
更新：2026-Apr-24 13:37

路易王子8歲生日 英國王室公布近照似足父親威廉

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路易王子8歲生日 英國王室公布近照似足父親威廉

路易王子8歲生日 英國王室公布近照似足父親威廉

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英國王室4月23日為威爾斯親王夫婦最小的兒子路易王子（Prince Louis）慶祝8歲生日，延續往年傳統，公開全新肖像照並分享家庭影片，引發外界關注。

根據CNN報道，王儲威廉與英國儲妃凱特透過社交平台發布照片，畫面中路易王子身穿藍色上衣、雙臂交叉，露出燦爛笑容，並附上「生日快樂，路易！今天8歲了！」的祝福文字。

《每日郵報》以王儲威廉8歲的照片併在新相旁，以「有其父必有其子」（Like father, like son）來形容父子的相似度。

康瓦爾度假時拍攝

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CNN報道稱，路易王子這張照片是由攝影師Matt Porteous於英格蘭康瓦爾（Cornwall）家庭度假期間拍攝。英國王室近年持續為三名子女在生日當天發布官方照片，作為回應外界祝福的傳統。

路易王子慶祝8歲生日，近照中他身穿藍色上衣、雙臂交叉，露出燦爛笑容 Matt Porteous為路易王子操刀多張照片 路易王子在沙灘玩沙短片引來不少人留言

除了照片外，威廉與凱特也同步公開一段影片，記錄路易王子在海邊的畫面，包括在沙灘玩耍、運動與嬉戲等，展現其活潑好動的一面。

現年8歲的路易王子是威廉與凱特的第三個孩子，也是英國王位第四順位繼承人。他以調皮、表情豐富著稱，過去在王室公開活動中的自然反應，常成為媒體焦點。

王室此舉延續近年更直接透過社群媒體與大眾互動的方式，也讓外界得以一窺王室家庭生活的溫馨一面。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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路易王子的哥哥喬治和姊姊夏洛特的出世紙人手填寫。 路易王子出生後第一張官方照。(資料圖片) 路易王子兩歲生日，肯辛頓宮發放其近照慶祝。(路透社) 路易王子照片攝於2020年4月。(資料圖片) 威廉3仔、喬治王子的細佬路易王子4歲生日。(互聯網) 威廉3仔、喬治王子的細佬路易王子4歲生日。(互聯網) 英國路易王子（網絡圖片） 威廉凱特發布細仔路易的6歲生日照片。（資料圖片）

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