路易王子8歲生日 英國王室公布近照似足父親威廉

《每日郵報》以王儲威廉8歲的照片併在新相旁，以「有其父必有其子」（Like father, like son）來形容父子的相似度。

CNN報道稱，路易王子這張照片是由攝影師Matt Porteous於英格蘭康瓦爾（Cornwall）家庭度假期間拍攝。英國王室近年持續為三名子女在生日當天發布官方照片，作為回應外界祝福的傳統。

除了照片外，威廉與凱特也同步公開一段影片，記錄路易王子在海邊的畫面，包括在沙灘玩耍、運動與嬉戲等，展現其活潑好動的一面。

現年8歲的路易王子是威廉與凱特的第三個孩子，也是英國王位第四順位繼承人。他以調皮、表情豐富著稱，過去在王室公開活動中的自然反應，常成為媒體焦點。

王室此舉延續近年更直接透過社群媒體與大眾互動的方式，也讓外界得以一窺王室家庭生活的溫馨一面。

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