珍惜生命｜美國再有科學家死亡　UFO專家輕生遺言「有非常棘手事件」(有片)

美國從事軍事、核能及航太等機密研究領域的科學家一系列死亡或失蹤事件再添一宗，知名UFO研究者、曾參與《遠古外星人》(Ancient Aliens)紀錄片的David Wilcock遭證實於科羅拉多州身亡，因不明原因在家門口舉槍自盡。David Wilcock離世前一日凌晨曾在社交平台提到他「遇到一些非常棘手的事件」，其死訊瞬間升級為陰謀論。
綜合報道，David Wilcock長期致力於推動政府公開外星真相，卻在周一(20日) 上午11時左右，在家門口自殺身亡。警方透露，當天上午接獲報案指David Wilcock正處於神智不清狀態，警方抵達現場時，他早已對自己扣下扳機。不過，David Wilcock於案發前一天19日凌晨在社交平台X發布的貼文，被外界解讀為「預測自己的死亡」。他在文中表示：「遇到一些非常棘手的事件」，隨後指：「無論如何，我希望你們所有人知道，我是多麼地愛你們、感激你們」。
曾發片計劃直播討論UFO文件
事發前兩天，David Wilcock更在影片中提及連串科學家死亡或失蹤事件，並透露計劃將直播討論特朗普宣布公開的UFO文件，詎料突然發生憾事。
近3年內，已有至少10名與美國核武或太空研究計畫相關的人員集體失蹤或離奇死亡，有些人僅帶著槍離開家中就此無音訊，更有些人在家中、健行時失蹤，另有科學家的屍體在湖底發現。總統特朗普16日表示，這是「非常嚴重的事情」，白宮亦指，正與所有相關機構及聯邦調查局(FBI)合作全面審查案件。
Another top UFO researcher David Wilcock has just died by “suicide.”— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) April 22, 2026
Here’s what he said on his last livestream:
"People are disappearing. Scientists are going missing…It's a little bit scary."
He also said before his death that he’s not suicidal. Something is not right here. pic.twitter.com/quVyMwqaEc