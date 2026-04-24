珍惜生命｜美國再有科學家死亡　UFO專家輕生遺言「有非常棘手事件」(有片)

美國從事軍事、核能及航太等機密研究領域的科學家一系列死亡或失蹤事件再添一宗，知名UFO研究者、曾參與《遠古外星人》(Ancient Aliens)紀錄片的David Wilcock遭證實於科羅拉多州身亡，因不明原因在家門口舉槍自盡。David Wilcock離世前一日凌晨曾在社交平台提到他「遇到一些非常棘手的事件」，其死訊瞬間升級為陰謀論。

綜合報道，David Wilcock長期致力於推動政府公開外星真相，卻在周一(20日) 上午11時左右，在家門口自殺身亡。警方透露，當天上午接獲報案指David Wilcock正處於神智不清狀態，警方抵達現場時，他早已對自己扣下扳機。不過，David Wilcock於案發前一天19日凌晨在社交平台X發布的貼文，被外界解讀為「預測自己的死亡」。他在文中表示：「遇到一些非常棘手的事件」，隨後指：「無論如何，我希望你們所有人知道，我是多麼地愛你們、感激你們」。