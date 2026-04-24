薩爾瓦多過百幫派成員涉4.7萬罪行 集體視訊受審

《路透社》報道，4月23日在中美洲國家薩爾瓦多的一座超級監獄內，數以百名被告身著白色衣服、手腳上銬，透過大螢幕觀看一場將決定486名疑似幫派分子的法庭審理。這是該國總統布格磊（Nayib Bukele）啟動鐵腕掃黑行動以來最大規模的集體審判，引發人權團體與律師的關切。 根據報道，布格磊2022年4月起援引緊急狀態權力，以暫停憲法權利，至今已逮捕超過9.1萬人，多數疑為「MS-13」和「18街」（Barrio 18）的成員。他所領導的新思想黨（New Ideas party）更推動立法，使該國成為拉丁美洲唯一允許「集體審判」的國家。布格磊更為此審判模式進行公開宣傳，授權《路透社》進入監獄採訪。

集體受審人權團體關切 檢控機關指控這些涉嫌幫派分子在2012年至2022年之間犯下超過4.7萬宗罪行，包括勒索、武器販運和謀殺。被告被分散關押在5座監獄，其中包括2023年啟用的最高安全級別監獄「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）。 CECOT內的囚犯穿著統一的白色衣服，頭髮剃光，有些人身上可見與MS-13相關的紋身，全副武裝的警衛在旁嚴密監視。 然而，非政府組織「拉丁美洲華盛頓辦公室」（WOLA）中美洲事務主任Ana Maria Mendez指，集體審判中的被告僅因幫派成員身份遭控，並將根據與幫派的關聯判處量刑。她說，「我們無法看見，也無法核實檢察官提供的資訊是否屬實。在薩爾瓦多，祕密審判已成常態」，並預測集體審判將越來越普遍。

薩爾瓦多刑事辯護律師Roxana Cardona批評，「集體審判侵犯了辯護權，該權利本應允許律師與被告坐下來制定辯護策略。在集體審判中，一切完全喪失了」。 美洲人權委員會4月21日重申關切薩爾瓦多緊急狀態期間的人權侵犯行為，並呼籲停止利用緊急狀態權力打擊犯罪。薩爾瓦多政府則將犯罪率下降原因，歸功於緊急狀態下的幫派打擊行動。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章