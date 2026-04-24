中國移民指控大阪美女市議員誹謗及歧視　獲法院裁定部分勝訴

日本法院在今日（24日）裁定，一名大阪市的議員被指涉及誹謗及歧視的言論，部份成立，需賠償一名移民日本的中國人88萬日圓及刪除相關影片。

日本媒體報道，一名在日本成立活動製作公司的中國人，入稟指控大阪府泉南市議員添田詩織指控「讓中國公司參與公共工程項目是危險的」以及「經常發現非法傾倒垃圾」的言論屬歧視以及誹謗。興訟的中國男子在2008年取得中國國籍，承接包括音樂活動等計劃。他入稟指控添田在2023年2月至10月間，在雜誌以及自己的YouTube頻道作出相關的言論。大阪地方法院今日裁決指出，添田有關於該企業涉及非法傾倒垃圾的指控沒有根據，故此有關方面的言論需要承擔法律責任，並向有關方面賠償，以及刪除3條相關影片。