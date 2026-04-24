波士頓馬拉松跑手終點前體力不支獲攙扶完賽　助人跑手受訪稱出於本能

作為馬拉松七大賽事之一的波士頓馬拉松，在星期一（20日）舉行，其中在比賽期間出現暖心的一幕。一名跑手在接近終點期間不支倒地，雖然多次起身都未能站起，最終在2個跑手的攙扶下完成比賽，其中一位幫人的跑手回應表示這只是本能。
在周一舉行的比賽，在距離終點大約305米的位置，夏列達斯（Ajay Haridasse）倒地，從影片見到，他多次嘗試站起來完成比賽，但是因為體力不支，他只能多次跌倒。在跌倒幾次之後，後來的北愛爾蘭跑手貝治斯（Aaron Beggs）與巴西的迪奧利華拉（Robson De Olivera）決定上前攙扶，二人各抬起夏列達斯的一隻手臂，扶着他衝線，這一幕引起了迴響。
Wholesome moment captured at Boston Marathon 🥹 pic.twitter.com/9nueNxmTKX— OnlyBangers (@OnlyBangersEth) April 21, 2026
跑手：馬拉松是大家互相加油互相鼓勵
貝治斯在周四（23日）接受訪問回應事件：「如果我可以走得更遠，我會這麼做。這是戰鬥或是逃跑，最後我選擇了戰鬥，並幫助他到達我們的終點。」他續說：「當我沿著街道往博伊爾斯頓街方向走的時候，人群開始歡呼，我剛轉過街角，就看到夏列達斯摔倒了。我看一看手錶，再看一看他，本能反應就是過去把他扶起來。」他指：「我們邊跑邊握手，互相鼓勵『我們一定可能的，一起加油！』這跟短跑比賽不一樣，短跑是大家正面交鋒，爭先恐後想要贏。馬拉松比賽，大家互相加油，互相鼓勵。」
貝治斯表示，已經與夏列達斯取得聯繫，並且希望與迪奧利華拉都取得聯繫，他指他們的成績足以讓他們獲得明年比賽的資格。並希望一起再參賽，他說：「3個陌生人，來自3個不同國家，我們卻擁有了一段可以銘記一生的故事。我們都需要在生活中，留下一些美好的故事，讓我們微笑，讓我們感動落淚。而且，做好事也是一件美好的事。」
A runner cramped up just before the finish line at the Boston Marathon, and a few other runners stopped to help him get across. pic.twitter.com/sCVzFJpNpz— Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) April 22, 2026