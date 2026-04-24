波士頓馬拉松跑手終點前體力不支獲攙扶完賽　助人跑手受訪稱出於本能

作為馬拉松七大賽事之一的波士頓馬拉松，在星期一（20日）舉行，其中在比賽期間出現暖心的一幕。一名跑手在接近終點期間不支倒地，雖然多次起身都未能站起，最終在2個跑手的攙扶下完成比賽，其中一位幫人的跑手回應表示這只是本能。

在周一舉行的比賽，在距離終點大約305米的位置，夏列達斯（Ajay Haridasse）倒地，從影片見到，他多次嘗試站起來完成比賽，但是因為體力不支，他只能多次跌倒。在跌倒幾次之後，後來的北愛爾蘭跑手貝治斯（Aaron Beggs）與巴西的迪奧利華拉（Robson De Olivera）決定上前攙扶，二人各抬起夏列達斯的一隻手臂，扶着他衝線，這一幕引起了迴響。