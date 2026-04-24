日本網民討論東京六本木已死？專家指夜生活形式改變

在香港討論尖沙咀夜場的轉變同時，遠在日本的東京，夜生活模式也在轉變。社交平台就有日本人在討論，繁華的六本木已經轉變。日本媒體訪問社會專家指出，這是因為年輕人的消遣模式改變，傳統繁華的六本木失去競爭力。

日本媒體「集英社Online」報道，在社交平台一篇《六本木這座城市已經死了》吸引網民的討論。在文中指出，過去的六本木，在尾班火車開出後，路口附近總是人潮洶湧，人們不是回家，而是出門。夜店門口總是排着長龍，人們整晚輾轉不同酒吧。走在街上，你總能碰到熟人、醉醺醺的上班族、俊男美女、白人模特兒和名人。如今，這裡已失去昔日的繁榮與活力。根據日本的調查，在2025年1月至8月期間，倒閉的酒吧、歌廳和夜總會有58間，這與2008年雷曼兄弟「爆煲」後的情況相似。