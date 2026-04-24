日本網民討論東京六本木已死？專家指夜生活形式改變

在香港討論尖沙咀夜場的轉變同時，遠在日本的東京，夜生活模式也在轉變。社交平台就有日本人在討論，繁華的六本木已經轉變。日本媒體訪問社會專家指出，這是因為年輕人的消遣模式改變，傳統繁華的六本木失去競爭力。
日本媒體「集英社Online」報道，在社交平台一篇《六本木這座城市已經死了》吸引網民的討論。在文中指出，過去的六本木，在尾班火車開出後，路口附近總是人潮洶湧，人們不是回家，而是出門。夜店門口總是排着長龍，人們整晚輾轉不同酒吧。走在街上，你總能碰到熟人、醉醺醺的上班族、俊男美女、白人模特兒和名人。如今，這裡已失去昔日的繁榮與活力。根據日本的調查，在2025年1月至8月期間，倒閉的酒吧、歌廳和夜總會有58間，這與2008年雷曼兄弟「爆煲」後的情況相似。
日本國際大學全球傳播中心學者的菊地映輝指出，雖然六本木仍然有不少大型夜場，但明顯不及全盛時期。他指：「六本木最初是1980年代Disco熱潮，年輕人聚集的夜生活地點。鼎盛時期，這裡聚集了大約40家舞廳，後來Disco文化逐漸演變為俱樂部。」他指，在2010年代前期，在萬聖節氣氛等影響，六本木仍然興盛。但因應2020年開始的新冠疫情，影響了當地夜場的生意。
難吸引年輕人消費
他表示：「目前的六本木，有許多場所提供小型團體聚會的私人場所，例如營業至深夜的餐廳，以及可以按小時租賃的桑拿房。夜生活本身正在變得多元化，而不僅限於夜店。雖然六本木仍然有夜總會，但現在人們更傾向於透過約會程式來認識異性，而不是去夜場。與小型團體聚會在私密空間成為常態。我們可以看到，夜生活的發展方向與鼎盛時期截然不同。」他指，現在的夜場不再集中六本木，而是澀谷或新宿等。因為六本木一般而言的餐廳等的價格比新宿澀谷高，對於年輕人來說並不吸引，加上交通上六本木就不及於繁忙的新宿及澀谷。加上六本木的重建，發展商以高雅為主，當地的品牌與年輕人的目標截然不同，難以吸引年輕人在當地消費。