伊朗局勢｜美軍傳三方案應對破局　擬擊殺談判「阻撓者」

美國總統特朗普日前宣布無限期延長中東戰爭的停火，兩國在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）對峙升高。多位知情人士透露，美國軍方正在制定新的作戰計劃，準備在現有的停火協議破局時，打擊伊朗在霍爾木茲海峽的防禦能力。 《CNN》引述知情人士稱，美軍正在考慮的多種目標類型包括對伊朗在霍爾木茲海峽、阿拉伯灣（波斯灣）南部及阿曼灣周邊的軍事防禦能力進行「動態打擊」（dynamic targeting）。據描述，潛在的攻擊對象包含小型快速攻擊艇、布雷船以及其他幫助德黑蘭有效封鎖關鍵水道非對稱資產。

密集轟炸戰略性水道 伊朗對霍爾木茲海峽的控制已嚴重衝擊全球經濟，威脅特朗普政府降低美國通脹的努力。《CNN》先前曾報道，伊朗大部分沿岸防禦飛彈仍保持完整，德黑蘭還擁有大量小型船隻，可作為對船隻發動攻擊的平台，這使美軍開放海峽的努力變得更複雜。 新的轟炸策略與先前的作戰重點不同。早期轟炸行動主要集中遠離海峽的目標，使美軍能進一步打擊伊朗境內目標。新計劃則要求圍繞戰略性水道進行更集中的轟炸。 一位熟悉美軍計劃的知情人士表示：「除非能明確證明伊朗100%的軍事能力已被摧毀，或美國幾乎確定能憑藉自身能力來降低風險，否則最終將取決於（特朗普）願承擔多大風險，以及他是否願意開始派遣船艦穿越霍爾木茲海峽。」

另外，美軍也可能兌現特朗普先前的威脅，打擊包含能源設施在內的兩用目標和基礎設施，迫使德黑蘭重回談判桌。特朗普曾表示，如果無法透過外交途徑解決戰爭，美國將恢復軍事行動。 所有方案都仍在考慮中 美軍計劃的另一個選項是，將目標鎖定在伊朗軍方領導人以及政權內部的其他「阻撓者」（obstructionist），美國官員最近暗示這些人正積極破壞美伊談判，包含伊斯蘭革命衛隊的總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）。 當被問及目標規劃時，一位美國國防部官員表示，出於行動安全考慮，不會討論未來或假設的行動。美軍將繼續向總統提供各種方案，所有方案都仍在考慮之中。