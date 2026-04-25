美國77%受訪者料油價續飆升　特朗普須負相當責任

美國與伊朗開戰至今，油價高漲，路透社／益普索民調顯示，3,577位受訪的註冊選民中，有77％認為特朗普要負上相當責任，他們也預期未來一年燃油價格還會飆漲。
《路透社》報道，儘管特朗普一再表示美國經濟正在蓬勃發展，白宮也形容現在是「黃金時代」，但路透社／益普索（Reuters／Ipsos）4月15日至20日的民調結果顯示，70％的受訪者不贊同經濟繁榮的說法，且有82％認為現在通貨膨脹是個令人擔憂的問題。
7成受訪者憂油價再漲2倍
此外，77％的註冊選民認為，油價上漲狀況是近期非常需要關注的議題。當中包含55％的共和黨選民、82％的獨立選民與95％的民主黨選民。
還有58％的受訪者認為，他們不會在11月3日的中期選舉上，支持那些聲援特朗普對伊朗衝突做法的候選人。
很難調和的矛盾
共和黨主街企業夥伴計劃（RMSP）執行長錢伯倫（Sarah Chamberlain）說，現在情況很糟，人們都很沮喪，如果共和黨能在夏季之前克服伊朗危機，並讓燃油價格回落，或至少接近美伊戰前水平，那麼共和黨還是有獲勝機會。
共和黨策士馬奎爾（Erin Maguire）則表示，特朗普把降低物價、提高商品價格劃進「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的基礎，但現在物價上漲，將會是很難調和的矛盾，共和黨未來需要多加強調政府在減稅方面的努力。
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