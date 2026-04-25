美國77%受訪者料油價續飆升　特朗普須負相當責任

美國與伊朗開戰至今，油價高漲，路透社／益普索民調顯示，3,577位受訪的註冊選民中，有77％認為特朗普要負上相當責任，他們也預期未來一年燃油價格還會飆漲。

《路透社》報道，儘管特朗普一再表示美國經濟正在蓬勃發展，白宮也形容現在是「黃金時代」，但路透社／益普索（Reuters／Ipsos）4月15日至20日的民調結果顯示，70％的受訪者不贊同經濟繁榮的說法，且有82％認為現在通貨膨脹是個令人擔憂的問題。

7成受訪者憂油價再漲2倍

此外，77％的註冊選民認為，油價上漲狀況是近期非常需要關注的議題。當中包含55％的共和黨選民、82％的獨立選民與95％的民主黨選民。