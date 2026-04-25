日本蘿莉女模入居酒屋被查證件　笑言「我都40多歲了」

日本蘿莉協會會長、模特兒青木美沙子日前分享了一段趣事影片，記錄她首次造訪連鎖居酒屋「鳥貴族」時遭遇的有趣狀況，她與兩位穿着蘿莉服裝的朋友準備進店用餐，未料竟在店門口被店員攔下要求查看證件，以確認已達法定飲酒年齡，遇到這樣的事情，她不禁直呼：「我都40多歲了！」

青木美沙子在社交平台上傳這段短片時，提及這家居酒屋店是她「一直很想去看看的名店」，這次初訪讓她心情非常雀躍，不過卻遇到哭笑不得的事情，她透露自己被店員誤認為未成年，推測應該是當天穿着的蘿莉服裝造成店員的誤會，進而做出查證件的舉動，令她不禁笑道：「我都40多歲了！」