日本蘿莉女模入居酒屋被查證件　笑言「我都40多歲了」

日本蘿莉協會會長、模特兒青木美沙子日前分享了一段趣事影片，記錄她首次造訪連鎖居酒屋「鳥貴族」時遭遇的有趣狀況，她與兩位穿着蘿莉服裝的朋友準備進店用餐，未料竟在店門口被店員攔下要求查看證件，以確認已達法定飲酒年齡，遇到這樣的事情，她不禁直呼：「我都40多歲了！」
青木美沙子在社交平台上傳這段短片時，提及這家居酒屋店是她「一直很想去看看的名店」，這次初訪讓她心情非常雀躍，不過卻遇到哭笑不得的事情，她透露自己被店員誤認為未成年，推測應該是當天穿着的蘿莉服裝造成店員的誤會，進而做出查證件的舉動，令她不禁笑道：「我都40多歲了！」
以烏龍茶代酒享用餐點
關於當天的用餐體驗，青木美沙子透露自己不太能喝酒，因此以烏龍茶代酒享用餐點。儘管沒有飲用酒精飲料，她仍樂在其中，還特地點了一份由YouTuber推薦的山藥鐵板燒，圓了多年來的美食夢。她更將此次體驗與大學時期的聚會首選進行對比，表達了對這間居酒屋初體驗的滿足感。
這段影片在社交平台引發關注，展現了蘿莉文化愛好者的日常趣事，同時也反映了穿着特定服裝風格可能帶來的視覺認知差異。青木美沙子作為蘿莉協會的會長，長期推廣與倡導這項日本次文化，此次的經歷也成為了她與粉絲分享的有趣互動內容。
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