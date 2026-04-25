CNN：美軍屢炸毒品走私船　殺至少182人毀55艘船

美國軍方當地時間24日再對疑似運毒船發動攻擊，造成兩名男子死亡。根據官方公告與《CNN》對搜救行動的分析，美軍在打擊毒品走私的行動中已造成至少182人死亡，並摧毀55艘船隻。

約11人被推定死亡

《CNN》報道稱，華盛頓聲稱此舉旨在遏止毒品流入美國。至少15人在攻擊行動中倖存，其中至少兩人曾被美國海軍短暫扣留後遣返回國。約11人在搜救未果的情況下被推定死亡。

美軍最近一次對疑似毒品走私船隻的打擊行動發生在4月24日。南方司令部（USSOUTHCOM）稱，有一艘毒品走私船被認定涉恐怖組織，正沿着東太平洋路線航行，遭南方之矛聯合特遣部隊（Joint Task Force Southern Spear）施加「致命動能打擊」（lethal kinetic strike）。