CNN：美軍屢炸毒品走私船　殺至少182人毀55艘船

美國軍方當地時間24日再對疑似運毒船發動攻擊，造成兩名男子死亡。根據官方公告與《CNN》對搜救行動的分析，美軍在打擊毒品走私的行動中已造成至少182人死亡，並摧毀55艘船隻。
約11人被推定死亡
《CNN》報道稱，華盛頓聲稱此舉旨在遏止毒品流入美國。至少15人在攻擊行動中倖存，其中至少兩人曾被美國海軍短暫扣留後遣返回國。約11人在搜救未果的情況下被推定死亡。
美軍最近一次對疑似毒品走私船隻的打擊行動發生在4月24日。南方司令部（USSOUTHCOM）稱，有一艘毒品走私船被認定涉恐怖組織，正沿着東太平洋路線航行，遭南方之矛聯合特遣部隊（Joint Task Force Southern Spear）施加「致命動能打擊」（lethal kinetic strike）。
稱為「非法戰鬥人員」
特朗普政府向國會主張，美國正與販毒集團處於一場「武裝衝突」狀態，衝突始於9月2日的美軍的首次襲擊。政府將死者稱為「非法戰鬥人員」，聲稱基於司法部的機密調查認定，美國有權在未經司法審查的情況下，進行致命打擊。
一些國會議員與人權組織對此認定提出質疑，認為潛在毒品走私者應面臨起訴。但特朗普政府迄今未公開證據，以證明遭轟炸船隻上存在毒品，或與販毒集團有關聯。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章