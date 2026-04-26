以色列總理自爆患前列腺癌已治癒　押後公布防伊朗炒作

現年76歲的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）24日公開其年度體檢報告時宣布，他已秘密接受早期前列腺癌治療並康復。內塔尼亞胡坦承刻意延遲2個月才發布體檢報告，稱目的是防止其病情在戰時被伊朗當作宣傳工具。
根據《CNN》，這位以色列史上任期最長的領導人曾於2024年12月接受前列腺肥大的手術，相關消息當時曾由總理辦公室對外公開。在手術後的最新複查中，醫生發現內塔尼亞胡的前列腺內有一個小於1厘米的惡性腫瘤。
「非常小的病灶」
總理辦公室在聲明中附上兩封醫生信函，其中一封信寫道：「這是一個非常小的病灶，早期發現且沒有轉移，所有其他檢查都完全證實了這一點。」
內塔尼亞胡並未透露最近一次檢查的時間，一名以色列的知情人士告訴《CNN》，內塔尼亞胡的癌症診斷是在數月前確定的。這名總理約在兩個半月前開始接受放射治療，近期剛完成療程。
任內曾多次接受手術
內塔尼亞胡在社交媒體上表示，他決定接受標靶放射治療，「腫瘤完全消失」。他並強調：「感謝上帝，我很健康。我的前列腺出現了一個小問題，已完全治癒。」
內塔尼亞胡在任期間曾多次接受手術。2023年7月，內塔尼亞胡因心臟問題緊急入院，並裝置心律調節器。2024年3月，內塔尼亞胡再度接受手術治療疝氣，他在11年前也接受過類似手術。
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