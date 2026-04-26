以色列總理自爆患前列腺癌已治癒　押後公布防伊朗炒作

現年76歲的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）24日公開其年度體檢報告時宣布，他已秘密接受早期前列腺癌治療並康復。內塔尼亞胡坦承刻意延遲2個月才發布體檢報告，稱目的是防止其病情在戰時被伊朗當作宣傳工具。

根據《CNN》，這位以色列史上任期最長的領導人曾於2024年12月接受前列腺肥大的手術，相關消息當時曾由總理辦公室對外公開。在手術後的最新複查中，醫生發現內塔尼亞胡的前列腺內有一個小於1厘米的惡性腫瘤。

「非常小的病灶」

總理辦公室在聲明中附上兩封醫生信函，其中一封信寫道：「這是一個非常小的病灶，早期發現且沒有轉移，所有其他檢查都完全證實了這一點。」