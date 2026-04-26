美國殯儀館任由189具遺體腐爛　兩老闆各判監30及40年

美國科羅拉多州一樁駭人聽聞的殯儀館虐屍案宣判。前殯儀館老闆卡麗（Carie Hallford）因協助前夫隱瞞近200具腐爛遺體，於當地時間24日被判處30年監禁。

《美聯社》報道，卡麗與前夫喬恩（Jon Hallford）經營一間名為「回歸自然」（Return to Nature）的殯儀館。卡麗負責對外接洽客戶，喬恩則負責遺體的實際處理作業。2023年，有鄰居投訴惡臭後，當局在殯儀館一棟充滿昆蟲的建築內發現堆積成山的189具遺體。

將資金用於奢侈品消費

受害家屬威爾遜（Tanya Wilson）的母親遺體也在其中。威爾遜告訴法官，她的家人原本認為已將母親的骨灰撒入夏威夷海中，事後才得知遺體被棄置於有毒液體中腐爛。他們與其他客戶一樣收到假骨灰，而非承諾的火化遺骸。