美國殯儀館任由189具遺體腐爛　兩老闆各判監30及40年

美國科羅拉多州一樁駭人聽聞的殯儀館虐屍案宣判。前殯儀館老闆卡麗（Carie Hallford）因協助前夫隱瞞近200具腐爛遺體，於當地時間24日被判處30年監禁。
《美聯社》報道，卡麗與前夫喬恩（Jon Hallford）經營一間名為「回歸自然」（Return to Nature）的殯儀館。卡麗負責對外接洽客戶，喬恩則負責遺體的實際處理作業。2023年，有鄰居投訴惡臭後，當局在殯儀館一棟充滿昆蟲的建築內發現堆積成山的189具遺體。
將資金用於奢侈品消費
受害家屬威爾遜（Tanya Wilson）的母親遺體也在其中。威爾遜告訴法官，她的家人原本認為已將母親的骨灰撒入夏威夷海中，事後才得知遺體被棄置於有毒液體中腐爛。他們與其他客戶一樣收到假骨灰，而非承諾的火化遺骸。
檢方指控卡麗與喬恩受貪婪驅使，向每位客戶收取超過1,200美元（約9,403港元）費用，卻未履行火化服務，反而將資金用於奢侈品消費。
遭受害者家屬斥「怪物」
根據認罪協議，卡麗面臨了25至35年的刑期。部分受害者家屬敦促法官判處最高刑罰，但法官指卡麗提出遭受家暴的可信主張，而喬恩才是關係中的主導者。法官表示，30年是一個「極其沉重的判決」，且符合她所犯罪行的嚴重程度。喬恩已於2月因虐待屍體罪被判處40年監禁，受害者家屬在法庭上斥責他為「怪物」。
過去科羅拉多州是全美唯一未對殯儀館進行監管的州。此案促使立法機關通過改革措施，包括強制定期檢查及建立殯葬業者執照制度。
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