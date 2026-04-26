環保少女通貝里船隊爆性醜聞　巴西社運男發展多角關係

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）參與的加沙人道援助船隊（Freedom Flotilla），爆出性醜聞，一名巴西社運人士被控與多名船上成員發展不當關係，而通貝里也傳出與一名瑞典攝影師親密互動，引發戀情猜測。

美國《紐約郵報》報道，通貝里自去年10月結束第二次前往加沙的航程後，與23歲的攝影師凱本（Chris Kebbon）幾乎形影不離。兩人近日被拍到一同依偎在沙發上，通貝里靠在對方手臂上露出燦笑，再度引發外界對兩人關係的揣測。

傳戀上23歲攝影師

事實上，兩人的緋聞早在去年夏天就已傳出。當時她與凱本在意大利西西里外海一起游泳，罕見展現放鬆神情，凱本還曾在社交平台寫下：「出發前最後平靜的時光，充滿愛、關懷和一些傻氣時刻。」