環保少女通貝里船隊爆性醜聞　巴西社運男發展多角關係

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）參與的加沙人道援助船隊（Freedom Flotilla），爆出性醜聞，一名巴西社運人士被控與多名船上成員發展不當關係，而通貝里也傳出與一名瑞典攝影師親密互動，引發戀情猜測。
美國《紐約郵報》報道，通貝里自去年10月結束第二次前往加沙的航程後，與23歲的攝影師凱本（Chris Kebbon）幾乎形影不離。兩人近日被拍到一同依偎在沙發上，通貝里靠在對方手臂上露出燦笑，再度引發外界對兩人關係的揣測。
傳戀上23歲攝影師
事實上，兩人的緋聞早在去年夏天就已傳出。當時她與凱本在意大利西西里外海一起游泳，罕見展現放鬆神情，凱本還曾在社交平台寫下：「出發前最後平靜的時光，充滿愛、關懷和一些傻氣時刻。」
不過，比起戀情傳聞，更引發外界關注的是船隊近日爆出的性不當行為指控。被捲入風波的船隊領袖、巴西社運人士艾維拉（Thiago Avila），被指控與多名船上成員發展不當關係。
船隊行動流於表演性質
對此，艾維拉拍攝影片駁斥，強調遭到抹黑：「有很多方法可以摧毀一名革命行動者，這些都是捏造的指控。」他進一步說：「被提到的3個人，都是我的同志（comrades）。」
此外，聯合國巴勒斯坦問題特別報告員阿爾巴內塞（Francesca Albanese）本周也公開批評，通貝里的船隊行動流於表演性質：「我不反對表演性行動，表演是好的，但只有表演本身是不夠的。」
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