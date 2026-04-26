特朗普稱槍手持械硬闖射特勤　公布疑犯被捕現場照片

特朗普公布了疑犯的照片。（圖／翻攝自@realDonaldTrump）

在白宮記者協會晚宴驚傳槍擊事件後，美國總統特朗普在白宮召開記者會。他表示槍手攜帶多件武器，一名特勤局警員中槍，但幸好他身穿防彈背心，得以倖免於難。

特朗普說：「他被一把威力很大的槍近距離射擊，防彈背心起到了保護作用。」特朗普並稱，該男子被特勤局「一些非常勇敢的成員」制服。

以為是托盤掉在地上

特朗普描述了槍聲響起時他的內心想法，他說他最初以為是托盤掉在地上的聲音，並指出聲音「相當遠」。但他表示，第一夫人「非常清楚」那是槍聲，「我想她立刻就知道發生了什麼事。」