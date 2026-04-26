特朗普稱槍手持械硬闖射特勤　公布疑犯被捕現場照片

在白宮記者協會晚宴驚傳槍擊事件後，美國總統特朗普在白宮召開記者會。他表示槍手攜帶多件武器，一名特勤局警員中槍，但幸好他身穿防彈背心，得以倖免於難。
特朗普說：「他被一把威力很大的槍近距離射擊，防彈背心起到了保護作用。」特朗普並稱，該男子被特勤局「一些非常勇敢的成員」制服。
以為是托盤掉在地上
特朗普描述了槍聲響起時他的內心想法，他說他最初以為是托盤掉在地上的聲音，並指出聲音「相當遠」。但他表示，第一夫人「非常清楚」那是槍聲，「我想她立刻就知道發生了什麼事。」
特朗普也在社交媒體上發布了一張槍手遭捕獲的照片，以及一段疑似槍擊事件開始的閉路電視畫面。從閉路電視畫面顯示，一名男子飛奔穿過金屬探測器，從持槍轉向他的執法人員身邊跑過。隨後，幾名警察從畫面外蜂擁而至。
很快就會提起訴訟
記者會上，代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，政府很快就會提起訴訟，鑑於晚宴上發生的事情，指控的性質顯而易見。布蘭奇強調：「調查顯然仍在進行中，而且才剛剛開始。」而聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）表示，他們正在對從現場找到的一支長槍和彈殼進行檢查，並對晚宴上的目擊者進行詢問，他呼籲知情人士提供線索。
據美聯社報道，槍手身份為31歲的加州居民艾倫（Cole Thomas Allen）。
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