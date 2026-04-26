紐約華裔醫生趁檢查性侵7女兼拍片　臨終病人亦遭施暴

報道指出，其中一名受害者在2022年5月處於臨終狀態，身上插着呼吸管與餵食管，陳志竟在病床旁錄下對其猥褻的過程。除了臨終病患，一名19歲因膽囊手術住院的少女，也曾在小兒科病房內遭成志注射藥物後性侵，受害者清醒後向家屬表示：「感覺有人在拉扯我的下腹部，但我記不起發生了甚麼事。」

美國紐約皇后區驚傳駭人醫療性侵案，一名47歲華裔醫生涉嫌在醫院下藥並侵害至少7名女病患，甚至連生命垂危、依賴呼吸器維生的臨終病患也不放過，遭判處24年有期徒刑。

對醫療體系徹底絕望

另一名受害的53歲女子向回憶，她當時在醫院進行常規的結腸鏡檢查，醒來卻發現陳志正對她進行性侵：「我當時嚇壞了，因為結腸鏡檢查根本不該接觸到陰道區域。」 她曾試圖向護士求救，但對方卻轉身走開，令她對醫療體系徹底絕望：「我不知道這輩子還有沒有勇氣再做一次檢查。」

陳志承認4項一級強姦罪與3項一級性虐待罪，並被判處24年有期徒刑，但受害者方面強烈質疑院方管理疏失，指控院方未第一時間報警，企圖掩蓋醜聞。