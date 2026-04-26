美國佛州博士生情侶遇害　室友涉謀殺及棄屍被捕還柙

美國佛羅里達州發生一宗震驚學界的命案，兩名就讀於南佛羅里達大學的博士生失蹤後傳出遇害，其室友已遭警方逮捕並被控兩項一級預謀謀殺罪，案件仍在持續調查中。

警方指出，26歲疑犯阿布加比耶（Hisham Abugharbieh）為其中一名死者的室友，目前已被正式起訴。他被控以武器犯下預謀殺人等罪名，並被收押且不得保釋。

死因仍待驗屍確認

兩名死者為27歲孟加拉籍博士生利蒙（Zamil Limon）與布里斯蒂（Nahida Bristy）。兩人於4月16日先後失聯，家屬與友人報警後引發大規模搜尋行動。