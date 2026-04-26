美國佛州博士生情侶遇害　室友涉謀殺及棄屍被捕還柙

美國佛羅里達州發生一宗震驚學界的命案，兩名就讀於南佛羅里達大學的博士生失蹤後傳出遇害，其室友已遭警方逮捕並被控兩項一級預謀謀殺罪，案件仍在持續調查中。
警方指出，26歲疑犯阿布加比耶（Hisham Abugharbieh）為其中一名死者的室友，目前已被正式起訴。他被控以武器犯下預謀殺人等罪名，並被收押且不得保釋。
死因仍待驗屍確認
兩名死者為27歲孟加拉籍博士生利蒙（Zamil Limon）與布里斯蒂（Nahida Bristy）。兩人於4月16日先後失聯，家屬與友人報警後引發大規模搜尋行動。
其中，利蒙的遺體已於坦帕灣（Tampa Bay）的霍華德・法蘭克蘭大橋（Howard Frankland Bridge）被發現，但死因仍待驗屍確認；布里斯蒂則仍下落不明。不過警方根據疑犯住處發現的大量血跡，推測她也已遇害。
與警方對峙後被逮捕
警方表示，疑犯是在其家中與警方對峙後被逮捕，初期曾面臨非法拘禁、毀損證據及處理遺體不當等指控，隨着調查進展，案件已升級為雙重謀殺。
據了解，兩名受害者為情侶關係，皆為優秀研究生，原本計劃未來結婚。此案不僅震驚校園，也讓當地社區與國際學生社群深感悲痛。目前警方仍持續搜尋第二名死者的遺體，並釐清犯案動機與完整經過。
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