美國校巴司機突暈倒　12歲學生控軚盤煞車勇救全車人

美國密西西比州一群中學生臨危不亂，在校車司機突發疾病昏倒的緊急情況下合力應對，成功讓校車安全停下，避免可能發生的重大事故，英勇行為受到各界讚揚。

根據外媒報道，事件發生於本周，當時一輛載有約40名學生的校車行駛在四線道公路上，駕駛、46歲的司機突然因氣喘發作失去意識，導致車輛開始偏離車道。

其他學生也分工合作

危急時刻，坐在駕駛座後方的12歲學生卡斯納夫（Jackson Casnave）立即衝上前抓住方向盤，防止車輛失控；另一名同為12歲的學生克拉克（Darrius Clark）則踩下煞車，兩人合力將校車引導至路中央安全停下。