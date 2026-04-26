美國校巴司機突暈倒　12歲學生控軚盤煞車勇救全車人

美國密西西比州一群中學生臨危不亂，在校車司機突發疾病昏倒的緊急情況下合力應對，成功讓校車安全停下，避免可能發生的重大事故，英勇行為受到各界讚揚。
根據外媒報道，事件發生於本周，當時一輛載有約40名學生的校車行駛在四線道公路上，駕駛、46歲的司機突然因氣喘發作失去意識，導致車輛開始偏離車道。
其他學生也分工合作
危急時刻，坐在駕駛座後方的12歲學生卡斯納夫（Jackson Casnave）立即衝上前抓住方向盤，防止車輛失控；另一名同為12歲的學生克拉克（Darrius Clark）則踩下煞車，兩人合力將校車引導至路中央安全停下。
同時，其他學生也分工合作，有人撥打911報案，有人協助替司機使用醫療設備，並安撫車上同學情緒。緊急人員隨後趕抵現場，司機經治療後已無大礙。
「他們救了所有人的命」
校方表示，學生們在危急時刻展現出冷靜與勇氣，不僅拯救了司機，也保護了整車同學的安全。司機事後亦感謝學生的即時反應，直言「他們救了所有人的命」。
當地學校已特別表揚這些學生的英勇行為，並計劃舉辦活動予以嘉勉。此事件也被視為校園安全教育與危機應變能力的重要典範。
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