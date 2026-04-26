中東戰爭致能源成本飆升 日本式微公共澡堂雪上加霜 客人多亦無奈結業

共同社報道，這些「錢湯」早已面臨顧客減少、高齡經營者無人接班等難題，如今更因油價暴漲而雪上加霜。由於收費受到法例規管，業者難以將上漲的成本轉嫁給顧客。實際情況是，二戰後日本實施反通脹管制措施，各都道府縣知事對公共澡堂收費設定上限，業者幾乎無法自行加價。

日本漸趨式微的傳統公共澡堂業原本已經營困難，近期中東戰爭導致能源價格飆升，這種成本壓力恐讓澡堂業者進一步陷入困境，有澡堂已被迫縮短營業時間，甚至無奈結業。

自3月底以來，愛知縣津島市創業於1919年的家族經營澡堂「池須温泉」因燃油供應不穩，每月配送量從約1噸減了一半，被迫將營業時間縮短1小時，每天顧客人數因此減少約10人。參與經營的松井敦子表示：「這是重大的打擊。如果供應商說『(燃油)價格和數量就是這樣』，我們別無選擇，只能接受。」

美伊戰爭嚴重影響途經霍爾木茲海峽的原油等運輸，進而推高國際油價，日本的燃油供應亦受衝擊，而這種影響已波及全國。在東北部青森市的「桂木溫泉」，老闆決定5月底結業，因為燃油漲價，他們無法負擔老舊澡堂設施的維修成本。

57歲的負責人山口昌良表示：「燃油每星期都在漲價，還看不到穩定的跡象。雖然客人很多，但這樣下去，我們無法勉強維持營運。」

根據全國公眾浴場業生活衛生同業組合連合會統計，日本約3成公共澡堂使用燃油鍋爐，目前全國澡堂數量只剩下近60年前高峰期的約十二分之一，行業已日漸式微。