哥倫比亞巴士爆炸釀至少20死　政府定性恐怖襲擊

哥倫比亞巴士在公路被裝置引爆，當局定性為恐怖襲擊。（美聯社）

哥倫比亞西南部在4月25日發生嚴重爆炸攻擊，一輛行駛於主要幹道的巴士遭炸彈襲擊，造成至少20人死亡、數十人受傷，當局已將事件定性為恐怖襲擊，並展開全面調查。

根據警方與軍方說法，爆炸發生在考卡省卡希比奧（Cajibío）的公路，當時一輛載有乘客的巴士行經該路段，遭到預先設置的裝置引爆，造成車輛嚴重毀損並波及周邊多輛汽車。

官方指出，事件造成至少20人喪生，另有多人受傷，其中包括多名兒童。傷者已被送院救治，部分傷勢嚴重。