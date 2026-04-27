哥倫比亞巴士爆炸釀至少20死　政府定性恐怖襲擊

哥倫比亞西南部在4月25日發生嚴重爆炸攻擊，一輛行駛於主要幹道的巴士遭炸彈襲擊，造成至少20人死亡、數十人受傷，當局已將事件定性為恐怖襲擊，並展開全面調查。
根據警方與軍方說法，爆炸發生在考卡省卡希比奧（Cajibío）的公路，當時一輛載有乘客的巴士行經該路段，遭到預先設置的裝置引爆，造成車輛嚴重毀損並波及周邊多輛汽車。
官方指出，事件造成至少20人喪生，另有多人受傷，其中包括多名兒童。傷者已被送院救治，部分傷勢嚴重。
軍方高層表示，此案屬「恐怖主義行為」，並初步將責任指向拒絕2016年和平協議的前哥倫比亞革命軍（Revolutionary Armed Forces of Colombia，FARC）分裂勢力，包括與通緝主犯Iván Mordisco有關的武裝網路。
總統強烈譴責
哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）強烈譴責事件，指稱施襲者為「恐怖分子與販毒集團」，並誓言加強軍事與治安行動回應。
分析指出，該地區長期為非法武裝組織與毒品販運集團爭奪的重要通道，近期暴力事件明顯升溫，僅數日內就發生多宗爆炸與攻擊事件，顯示當地安全持續惡化。
目前政府已加派軍警進駐，並懸紅追緝涉案疑犯，力圖穩定局勢與防止類似攻擊再次發生。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章