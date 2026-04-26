日本擬更改自衛隊高級軍官階級名稱 1954年成立來首次

日媒報道，日本政府將更改自衛隊高層階級的名稱，朝著與國際軍事體系接軌的方向改革。這將是自衛隊1954年成立以來，首次大幅修改階級名稱。過去基於「自衛隊並非軍隊」等理由，日本一直使用與其他國家不同的階級名稱，這次被外界視為重大修改。
《讀賣新聞》報道，多名政府消息人士透露，高市早苗政府計劃本年度內向國會提出自衛隊法等修訂草案，包括將海陸空自衛隊最高指揮官，從幕僚長改稱為「大將」(相當於上將)，其他將官改為「中將」，並將一等佐改稱為「大佐」(上校)等，採用與其他國家軍隊接軌的稱呼。
這次調整主要針對「准尉」以上的高級軍官，例如將補改為「少將」，二等佐改為「中佐」(中校)、三等佐改為「少佐」(少校)、一等尉改為「大尉」(上尉)等。現行以數字區分的階級標示，民眾在調查中普遍反映不易理解官階高低關係。
但考慮到現役自衛官的意見，「曹」及「士」階級將不會更動。若改為「軍曹」、「二等兵」等名稱，可能會引發對舊日本軍國主義的負面聯想，因此決定維持名稱不變。
自民黨與日本維新會在去年簽署的聯合執政協議中，明確提出「將在2026年度內完成自衛隊階級制度的國際標準化」。執政聯盟內部曾討論將「普通科」改稱「步兵科」、「幕僚」改為「參謀」等方案，但考慮到現行用語已廣泛使用，將暫不調整。
此外，相關改革不僅涉及自衛隊法，還需同步修訂防衛省職員薪酬法等政令，整體制度調整可能需歷時數年才能全面完成。