日本擬更改自衛隊高級軍官階級名稱 1954年成立來首次

日媒報道，日本政府將更改自衛隊高層階級的名稱，朝著與國際軍事體系接軌的方向改革。這將是自衛隊1954年成立以來，首次大幅修改階級名稱。過去基於「自衛隊並非軍隊」等理由，日本一直使用與其他國家不同的階級名稱，這次被外界視為重大修改。

《讀賣新聞》報道，多名政府消息人士透露，高市早苗政府計劃本年度內向國會提出自衛隊法等修訂草案，包括將海陸空自衛隊最高指揮官，從幕僚長改稱為「大將」(相當於上將)，其他將官改為「中將」，並將一等佐改稱為「大佐」(上校)等，採用與其他國家軍隊接軌的稱呼。