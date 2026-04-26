特朗普再遇槍擊｜目擊者憶事發驚魂 宴會廳陷入死寂 15人急躲男廁

白宮記者協會晚宴當晚遭槍手突襲，相信意圖行刺總統特朗普。目擊者憶述，現場陷入大混亂，同時卻一片死寂，情況嚇人。
CNN資深主播布利策(Wolf Blitzer)表示，事發時親眼目睹一名警員看到襲擊者開槍後，第一時間將他撲倒在地。布利策說事發位置距離他只有幾呎遠，警方其後將他帶入男洗手間避難，當時裡面已有約15名男子被困，被警方禁止離開。
「人們跳到桌下 非常擔心」
事發時身在宴會廳內的CNN主播塔珀(Jake Tapper)則指出，他看到特勤局人員沿著走道奔跑，但他本人並未聽到爆炸或槍聲。他猶有餘悸稱，「人們跳到桌下，非常沮喪，非常擔心」。CNN主播凱拉(Brianna Keilar)轉述另一名男子的說法，指他離開宴會廳步往上一層時，突然聽到多聲槍響，玻璃開始碎裂，碎片從上方如雨般掉落。
事發時現場情況︰
整個宴會廳瞬間「陷入死寂」
出席晚宴的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅(Jeanine Pirro)則憶述，事發時整個宴會廳瞬間「陷入死寂」(went silent)。她表示，當她抬起頭來時，看到所有人都低著頭，而現場「到處都是執法人員，大量警力就在那裡」。
另有一段影片拍下事發前的畫面，顯示美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭，正與美國心靈魔術師珀爾曼(Oz Pearlman)交談。當珀爾曼說話時，現場突然傳出一聲巨響，梅拉尼婭與珀爾曼臉上隨即浮現震驚神情，安全人員未幾迅速將特朗普帶離舞台。特朗普其後在記者會上表示，這次襲擊對他的妻子而言是一段「創傷性的經歷」。