特朗普遇槍擊｜目擊者憶事發驚魂 宴會廳陷入死寂 15人急躲男廁

白宮記者協會晚宴當晚遭槍手突襲，相信意圖行刺總統特朗普。目擊者憶述，現場陷入大混亂，同時卻一片死寂，情況嚇人。

CNN資深主播布利策(Wolf Blitzer)表示，事發時親眼目睹一名警員看到襲擊者開槍後，第一時間將他撲倒在地。布利策說事發位置距離他只有幾呎遠，警方其後將他帶入男洗手間避難，當時裡面已有約15名男子被困，被警方禁止離開。

「人們跳到桌下 非常擔心」

事發時身在宴會廳內的CNN主播塔珀(Jake Tapper)則指出，他看到特勤局人員沿著走道奔跑，但他本人並未聽到爆炸或槍聲。他猶有餘悸稱，「人們跳到桌下，非常沮喪，非常擔心」。CNN主播凱拉(Brianna Keilar)轉述另一名男子的說法，指他離開宴會廳步往上一層時，突然聽到多聲槍響，玻璃開始碎裂，碎片從上方如雨般掉落。