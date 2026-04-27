Samsung電子工會擬5月大罷工　或影響供應鏈及客戶信心

根據《韓聯社》報道，在半導體景氣正處高峰之際，一旦罷工，生產中斷將帶來龐大損失。首爾市立大學經濟學系教授宋憲宰估算，工廠停工每分鐘可能損失數十億韓圜，一天損失上看1兆韓圜，若罷工時間拉長，光半導體部門營業利益就可能減少約10兆韓圜。

南韓科技巨頭三星（Samsung）電子工會預告將於下月發動罷工，引發市場高度關注。學界示警，此次勞資衝突帶來的衝擊，恐不僅止於數十兆韓圜的直接經濟損失，更有機會導致供應鏈重組與客戶流失。

然而，專家認為更嚴重的並非「看得見的損失」，而是隱性的長期衝擊。包括客戶信心動搖、訂單轉移、供應鏈重組等，都可能使三星在全球半導體競爭中的領先地位遭到侵蝕。

宋憲宰分析指出，國際科技大廠對供應穩定要求極高，若三星生產出現不確定性，客戶可能轉向其他代工廠尋求替代方案。例如台積電等競爭對手，可能因此獲得轉單機會並提升議價能力。

進一步分析指出，若三星陷入內部勞資衝突，將錯失當前人工智能（AI）晶片競賽的關鍵發展時機。在輝達NVIDIA、英特爾Intel等企業積極布局之際，任何技術進度落後1至2年，都可能導致競爭力大幅削弱。

罷工影響亦可能擴及整體產業鏈。三星約有1,700多家材料、零組件與設備供應商，一旦產線停擺，將衝擊上下游生態系。同時，位於平澤等地的廠區，每條產線可帶動約3萬人就業，若停工恐波及地方經濟與商圈發展。

薪酬制度透明度成爭議

針對此次勞資爭議，學者指出，問題核心在於績效獎金制度不透明與資訊不對稱，導致雙方缺乏信任，最終陷入僵局。建議企業應提高薪酬制度透明度，導入客觀財務指標，並建立外部調解與冷卻期機制，以降低衝突升級風險。