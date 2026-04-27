特朗普再遇槍擊｜美槍手為傑出教師 電腦專家 開發電玩遊戲

美國總統特朗普上周六出席白宮記者協會晚宴期間發生槍擊事件，美媒引述執法部門指，當場被制服的槍手確認是居於加州洛杉磯的31歲男教師艾倫(Cole Tomas Allen)。他曾獲選傑出教師，在職場平台簡介中自稱是電腦專家，曾開發電玩遊戲。艾倫被捕後供稱，槍擊目標是政府官員，惟檢察總長布蘭奇周日指，相信槍手目標包括總統。 圖片：互聯網、路透社、美聯社 CNN報道，執法部門確認槍手是住在洛杉磯郊區托蘭斯(Torrance)的31歲男子艾倫。案發後不久，大批警員到艾倫父母的住所調查，據報他有3名兄弟姊妹。當局指，艾倫沒有犯罪紀錄，也不在華盛頓特區執法機構關注名單內，初步調查顯示他單獨犯案。

機械工程師 設計輪椅緊急煞停裝置 CNN等報道，熱門職場平台LinkedIn一個與其姓名和照片相符的個人簡介顯示，艾倫是教育輔導機構C2 Education的兼職教師，該機構的社交媒體貼文指，艾倫曾在2024年12月獲選「當月最佳教師」。他在LinkedIn的介紹中形容自己是機械工程師、電腦科學家，2017年從加州理工學院取得機械工程學士學位，去年從加州州立大學多明格斯山分校取得電腦科學碩士學位。在加州理工學院就讀期間，他2017年研發出輪椅緊急煞停裝置因而獲當地媒體關注。

此外，艾倫在LinkedIn亦自稱是電玩開發者。報道指，他疑似在Steam遊戲平台發行名為Bohrdom的獨立遊戲，售價1.99美元。根據聯邦商標紀錄，他於2018年為該遊戲名稱註冊商標。他在LinkedIn寫道，「目前正在開發第二款遊戲，暫定名稱為第一定律(First Law)」。報道指，艾倫似乎是民主黨的支持者，2024年10月曾向民主黨總統候選人賀錦麗的競選活動捐款25美元。哥倫比亞廣播公司(CBS)引述執法部門消息指，艾倫被捕後未明言他以特朗普為目標，只說目標是「政府官員」。執法人員調查槍手的電子裝置及文字記錄等，相信其目標是晚宴上的政府官員，包括總統特朗普。他面臨最少3項控罪，包括在暴力犯罪中使用槍械及使用危險武器襲擊聯邦人員，周一將出庭應訊，一旦罪成，最高刑罰為終身監禁。

CNN主播：槍手近距離開槍 很驚嚇 晚宴滿堂賓客，槍擊一刻，可謂千鈞一髮。從現場片段可見，與特朗普同於台上的副總統萬斯被特勤人員連人帶椅拉離宴會桌，即站起離開。78歲的CNN主播布利策(Wolf Blitzer)逃跑時甩掉一隻鞋子，據稱他嚇到全身顫抖。事發時，他上廁所後返回樓下的宴會廳，與槍手距離僅數呎，驚魂甫定後接受同事直播訪問，稱槍手拿著一支重型槍械，在宴會廳外開槍，「(我)突然聽到非常大聲、非常可怕的槍響，就在附近。瞬間一名警員將我撲到地上，以身體保護我」。警員之後將他帶到男廁，約15人躲在這裡。事發時，他聽到最少3下槍響，或6下，不知槍手向著誰人開槍，害怕是向他開火，形容當時很危險，「十分驚嚇」。

事發時在宴會廳的CNN主播塔珀(Jake Tapper)看到特勤人員沿著走道奔跑，但他聽不到爆炸或槍聲，受訪時猶有餘悸，稱「人們跳到桌下，非常沮喪，非常擔心」。CNN主播凱拉(Brianna Keilar)轉述另一名男子的說法，指他離開宴會廳步往上一層時，突然聽到多聲槍響，玻璃碎裂，碎片從上方如雨般掉落。華盛頓特區聯邦檢察官皮羅(Jeanine Pirro)憶述，事發時宴會廳瞬間一片死寂，她抬頭看看，便見到所有人都低著頭，「到處都是執法人員」。