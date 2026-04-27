特朗普再遇槍擊 槍手遭制服 無釀傷亡

美國總統特朗普再遇槍擊，他上周六晚在華盛頓希爾頓酒店出席白宮記者協會晚宴時，會場突傳出槍響聲。他與第一夫人梅拉尼婭、副總統萬斯和賓客坐於台上宴席，網上片段可見，槍聲響起後梅拉尼婭一臉驚訝問「發生甚麼事」，特朗普則不以為意。然後特勤人員湧入叫眾人伏低，並急忙保護特朗普夫婦等人離開， 特朗普走向後台時一度跌倒。槍手當場被制服，事件無釀成傷亡。

這是特朗普首次以總統身份出席白宮記者協會晚宴，他在過去任期內一直杯葛。宴會廳內約有2,600人，包括防長赫格塞思、財長貝森特等高官及記者。事發在晚上8時35分左右，特朗普正與妻子和身旁賓客愉快地攀談，現場突然響起約6下槍聲。閉路電視片段見到槍手快速跑過安檢區的第一、第二道關卡後，特勤人員才急忙拔槍阻止。報道指，槍手於通向樓下宴會廳樓梯口附近被制服。特朗普事後於記者會稱，一名執法人員中槍，因身上穿有避彈衣保住性命。

特朗普表示，聽到聲音以為是托盤跌落地，但身旁的梅拉尼婭立即認為是「不好的聲音」。他認為自己是襲擊目標，但與伊朗戰事無關。特朗普2024年在賓夕法尼亞拉票活動中曾遭槍擊，耳朵被子彈擦傷。無獨有偶，已故總統列根於1981年在相同酒店外遇刺，中槍受傷。

警方指，31歲槍手艾倫(Cole Tomas Allen)身上有一把獵槍、手槍和數把刀。初步調查顯示，他近日入住該酒店。外界質疑酒店將舉行聚集華府高官的宴會，為何他可偷運手槍入酒店，存有嚴重保安漏洞。