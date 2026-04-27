美國北達科他州眾議員飛機失事 直插民居起火

美國北達科他州眾議員Liz Conmy不幸在小型飛機墜毀意外中罹難。美國聯邦航空管理局（FAA）證實，空難於當地時間發生在明尼蘇達州布魯克林帕克，一架Beech F33A小型飛機自水晶機場起飛後不久即發生失速，隨即墜毀於鄰近住宅區，機上兩人全數喪生。
巨響令居民恐慌 火勢一度猛烈
飛機墜毀時伴隨劇烈爆炸與火勢，當地居民目睹這場災難。居民Ashley Kapp表示，事發時正值用餐時間，突如其來的巨響讓房屋明顯震動；另一名居民Kim Clark則拍下飛機墜地後瞬間起火的畫面。目擊者指出，整個社區一度陷入恐慌，火勢猛烈至現場一度無法接近救援。
警方在數分鐘內迅速趕抵現場，但由於火勢過於猛烈且溫度極高，救援人員僅能封鎖現場，無法立即進入殘骸。北達科他州政府隨後證實Conmy罹難消息，州長Kelly Armstrong發表聲明，表示對悲劇深感哀痛，並呼籲全州民眾為罹難者家屬祈禱。
州參議員Tim Mathern也發文悼念，形容Conmy是一名熱愛生活且極為勤奮的政治人物。他表示，「無論黨派立場如何，她都是民主制度中備受敬重的存在，將被深深懷念。」Conmy生前曾公開批評特朗普在墮胎權與生殖自由上的政策。
空難原因有待釐清，美國國家運輸安全委員會（NTSB）預料今晚間進入現場，分析飛機殘骸機械結構與飛行狀況，以調查墜機是否涉及技術故障或其他因素。調查過程預計將需要一定時間才能確定事故真正原因。
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UPDATE: Plane crash near Crystal Airport in Brooklyn Park, Minnesota, kills two, including North Dakota state Rep. Liz Conmy (D-NPL).— AZ Intel (@AZ_Intel_) April 26, 2026
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