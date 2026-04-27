美國北達科他州眾議員飛機失事 直插民居起火

美國北達科他州眾議員Liz Conmy不幸在小型飛機墜毀意外中罹難。美國聯邦航空管理局（FAA）證實，空難於當地時間發生在明尼蘇達州布魯克林帕克，一架Beech F33A小型飛機自水晶機場起飛後不久即發生失速，隨即墜毀於鄰近住宅區，機上兩人全數喪生。

巨響令居民恐慌 火勢一度猛烈

飛機墜毀時伴隨劇烈爆炸與火勢，當地居民目睹這場災難。居民Ashley Kapp表示，事發時正值用餐時間，突如其來的巨響讓房屋明顯震動；另一名居民Kim Clark則拍下飛機墜地後瞬間起火的畫面。目擊者指出，整個社區一度陷入恐慌，火勢猛烈至現場一度無法接近救援。