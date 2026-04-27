中國男日本性騷擾14名老伯伯　稱看A片後更想得到滿足

在日本大分縣大野市生活與工作的中國籍42歲男子楊樹發，去年連續性侵犯多位日本老年男性而被捕，日前出庭時他揭露自己的犯案手法，坦言曾嘗試朝14名老人伸出狼爪。他在中國的妻子目前獨自養育兩名小孩，表示「我會等他回來」，沒有離婚的打算。

綜合報道，楊樹發在中國仍結婚並與妻子生育兩名小孩，之後以「為小孩賺錢」為由，自己到日本投靠在大野市經營農場的哥哥和大嫂。楊樹發去年連續性侵犯多位日本老年男性而被捕，1日首次到大分地方法院出庭受審，他表示，自己20歲左右就開始意識到自己喜歡年長男性，36歲時因為看年長男同志A片，而開始產生了想要嘗試的念頭。他說，日本人的禮貌讓他認為有可趁之機，他會徒步或開車尋找目標，跟老年男子打招呼並攀談，之後以「我擅長按摩」等理由開始揉担對方肩膀，再伺機將雙手往對方下體挪動，他說自己曾嘗試對14人名男長者落手，當中大約有一半得逞。