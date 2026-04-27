特朗普再遇槍擊｜多個賓客將酒據為己有　網民反應兩極(有片)

白宮記者協會周六(25日)晚宴當晚遭槍手突襲，引起混亂。不過，現場鏡頭卻捕捉到多名賓客，態度從容地取去席上的葡萄酒，更有人自拍留念，引發網民議論。

綜合報道，網上影片顯示，當時在槍擊事件之後，總統特朗普已經在特勤人員護送下離開華盛頓希爾頓酒店的宴會廳，現場部分賓客亦已離開，多張圓桌上放有多支葡萄酒，部分還沒有被打開飲用。鏡頭卻無意中拍攝到，有3名賓客一人拿著一支葡萄酒，向手機鏡頭帶著笑容自拍，同時一名身穿華麗黑色皮草的不知名金髮女子，徑直走向這張桌子，容始地先後取來兩支葡萄酒，現場雖然人來人往，但無人關注。