女子遭家暴為活命殺丈夫　獲法院准回家照顧6子女候審(有片)

柬埔寨國公省一名33歲婦人長期遭受丈夫酗酒家暴，近日於生死關頭下反擊，惟由於用力過猛，導致丈夫重傷不治，事後遭檢警起訴。不過，國公省初級法院審理後，考量被告長年受虐且家中尚有6名未成年子女需要撫養，罕見駁回羈押申請，裁定准予保釋回家，接受司法監控。
綜合報道，事發於19日傍晚，死者酒醉後返家，無故地對妻子高南進行言語辱罵與肢體毆打，期間掐住妻子的脖子，更隨手抓起一支木棍猛擊其頭部，導致她血流披面。高南在生命受到威脅下奪過木棍反擊，重擊丈夫頭部兩次，並立刻帶傷向外求救，救護員到場將其丈夫送往金邊醫院搶救，惟途中傷重不治。檢察官在22日依「故意施暴致人死亡加重罪」將高南移送法辦，並提出羈押申請。
被告仍須在未來訴訟接受司法監控並出庭應訊
柬埔寨國公省初級法院24日發布通報，在審理過程中深入調查後發現，受害者有吸毒和酗酒的習慣。他經常在醉酒後騷擾妻子和孩子，甚至威脅要殺死他們，並阻止他們向當局報案。此外，高南在案發當下是在遭受對方暴力攻擊、頭部嚴重受創後的自衛反應，並非單純的蓄意謀殺。被告高南家中有6名尚未成年的子女，正處於極需家長撫育的階段，若依照一般法律程序對被告進行羈押，這6名孩子將同時面臨父親過世、母親入監的困境，家庭功能將徹底瓦解。法院衡量高南受虐的情節、其頭部明顯的重創傷勢，以及家庭陷入的經濟與照顧困難，認為其處境極其艱辛，具有減輕法律處分的考量空間。法院最終駁回羈押令，裁准被告保釋，回歸家庭照顧年幼子女。雖然高南仍須在未來訴訟程序中接受司法監控並出庭應訊，但確保了6名幼童的基本生活保障；法院強調，此判決是綜合考量法律嚴正性與人權關懷後的決定，避免這宗家庭悲劇進一步擴大成社會問題。