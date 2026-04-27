女子遭家暴為活命殺丈夫　獲法院准回家照顧6子女候審(有片)

柬埔寨國公省一名33歲婦人長期遭受丈夫酗酒家暴，近日於生死關頭下反擊，惟由於用力過猛，導致丈夫重傷不治，事後遭檢警起訴。不過，國公省初級法院審理後，考量被告長年受虐且家中尚有6名未成年子女需要撫養，罕見駁回羈押申請，裁定准予保釋回家，接受司法監控。

綜合報道，事發於19日傍晚，死者酒醉後返家，無故地對妻子高南進行言語辱罵與肢體毆打，期間掐住妻子的脖子，更隨手抓起一支木棍猛擊其頭部，導致她血流披面。高南在生命受到威脅下奪過木棍反擊，重擊丈夫頭部兩次，並立刻帶傷向外求救，救護員到場將其丈夫送往金邊醫院搶救，惟途中傷重不治。檢察官在22日依「故意施暴致人死亡加重罪」將高南移送法辦，並提出羈押申請。