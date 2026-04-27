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國際
出版：2026-Apr-27 14:15
更新：2026-Apr-27 14:15

夜店衝突變謀殺　女歌手失控開車撞死女網紅(有片)

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夜店衝突變謀殺，女歌手失控開車撞死女網紅。(左：疑兇Gabrielle Carrington。右：死者Klaudia Glam。X)

夜店衝突變謀殺，女歌手失控開車撞死女網紅。(左：疑兇Gabrielle Carrington。右：死者Klaudia Glam。X)

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英國倫敦一間夜店爆發衝突後演變為謀殺。一名女歌手與女網紅在門外發生激烈肢體衝突後，女歌手怒不可遏，竟然駕車直撞對方，被撞網紅陷入昏迷，送院搶救，惟留醫一星期後仍被宣告不治，終年32歲。

綜合報道，曾參加英國知名節目《X-Factor》的29歲女歌手Gabrielle Carrington32歲網紅Klaudia Glam19日凌晨4時許，在倫敦一間夜店外爆發衝突。兩人從口角迅速演變為肢體衝突，二人的友人、夜店保安，加上途人都攔不住火爆的兩人，現場一片混亂。

Gabrielle駕車猛烈撞擊Klaudia。(X) Gabrielle駕車猛烈撞擊Klaudia。(X) Gabrielle怒氣沖沖地回到車上。(X) Klaudia倒臥路邊失去知覺；遭受波及的男子傷勢嚴重，恐造成永久性損傷。(X)

據指二人同是商業夥伴 關係早已緊張

網上影片顯示，Gabrielle怒氣沖沖地回到車上，駕車猛烈撞擊Klaudia，並波及一名58歲男子與一名30多歲女子。Gabrielle倒車離開時，Klaudia倒臥路邊失去知覺，影片在此結束。雖然Klaudia隨即被送院急救，但留院治療一個星期後，仍傷重身亡。網上流傳她們在夜店因為一個男人而爭吵，但有報道引述Klaudia的閨蜜否認相關說法，是二人是商業夥伴，緊張關係早已存在。此外，事件中遭受波及的男子傷勢嚴重，恐造成永久性損傷，另一名女子則輕傷。Gabrielle事後被捕，預計5月19日出庭受審，她將面臨謀殺罪等多項重罪指控。

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警告：影片含有暴力及不當用語

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