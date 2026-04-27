夜店衝突變謀殺　女歌手失控開車撞死女網紅(有片)

英國倫敦一間夜店爆發衝突後演變為謀殺。一名女歌手與女網紅在門外發生激烈肢體衝突後，女歌手怒不可遏，竟然駕車直撞對方，被撞網紅陷入昏迷，送院搶救，惟留醫一星期後仍被宣告不治，終年32歲。

綜合報道，曾參加英國知名節目《X-Factor》的29歲女歌手Gabrielle Carrington與32歲網紅Klaudia Glam於19日凌晨4時許，在倫敦一間夜店外爆發衝突。兩人從口角迅速演變為肢體衝突，二人的友人、夜店保安，加上途人都攔不住火爆的兩人，現場一片混亂。