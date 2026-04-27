富豪赴非洲狩獵反成獵物　遭護幼母象群亂腳踩死

美國加州富豪Ernie Dosio，17日在非洲加彭狩獵小型森林(Lope-Okanda rainforest)捕獵黃背小羚羊時，遇上護幼象群，遭亂腳踩踏致死，終年75歲。和他同行的獵人嚮導則是身受重傷，美駐加彭大使館正在協助處理後事。

綜合報道，Ernie Dosio是太平洋農業土地公司(Pacific AgriLands)的老闆，在加州「Modesto」管理著1.2萬英畝、約48.5萬公畝)的葡萄園，並為葡萄酒製造商提供設備和融資服務。Ernie Dosio今次在加彭雨林進行一場價值4萬美元的狩獵活動，期間意外遇上由5隻母象和1隻小象組成的象群。報道指，象群在濃密灌木中隱蔽彷彿「憑空出現」，隨即衝向Ernie Dosio等人，相信Ernie Dosio被象撞飛後遺失步槍，象群隨後轉而攻擊僅持霰彈槍Ernie Dosio，最終將他亂腳踩死。