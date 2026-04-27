富豪赴非洲狩獵反成獵物　遭護幼母象群亂腳踩死

美國加州富豪Ernie Dosio，17日在非洲加彭狩獵小型森林(Lope-Okanda rainforest)捕獵黃背小羚羊時，遇上護幼象群，遭亂腳踩踏致死，終年75歲。和他同行的獵人嚮導則是身受重傷，美駐加彭大使館正在協助處理後事。
綜合報道，Ernie Dosio是太平洋農業土地公司(Pacific AgriLands)的老闆，在加州「Modesto」管理著1.2萬英畝、約48.5萬公畝)的葡萄園，並為葡萄酒製造商提供設備和融資服務。Ernie Dosio今次在加彭雨林進行一場價值4萬美元的狩獵活動，期間意外遇上由5隻母象和1隻小象組成的象群。報道指，象群在濃密灌木中隱蔽彷彿「憑空出現」，隨即衝向Ernie Dosio等人，相信Ernie Dosio被象撞飛後遺失步槍，象群隨後轉而攻擊僅持霰彈槍Ernie Dosio，最終將他亂腳踩死。
死亡富豪家中收藏數百件獵物標本戰利品
負責組織狩獵之旅的旅行社Collect Africa證實Ernie Dosio已身亡。聲明表示，一名客戶於17日在中加彭狩獵期間，與專業獵人遭遇大象時死亡。聲明指出，兩人當時狩獵黃背麂，途中遇到5頭母象，導致專業獵人受傷、客戶喪命，事件正由美國大使館與其在加州的家人處理。
一名居住在南非開普敦、認識Ernie Dosio的退休獵人表示，Ernie Dosio從能拿槍開始就打獵，所有狩獵行程均在嚴格許可下進行，程序合法，並以控制動物數量的保育名義登記。Ernie Dosio在非洲、美國都獵殺了許多動物，他家中戰利品室收藏數百件獵物標本，包括大象、犀牛、熊、水牛、獅子、鱷魚、斑馬與豹；也幾乎射獵過美國所有鹿類，如麋鹿、駝鹿與馴鹿，並與火雞、鵝等野禽一同製作標本陳列於牆上，是加州沙加緬度狩獵俱樂部(Sacramento Safari Club)的知名人物。