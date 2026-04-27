特朗普再遇槍擊｜特勤局專家分析總統保安漏洞 槍手驚訝：甚麼保安措施都沒有！

白宮記者協會晚宴槍擊事件，引發對總統特朗普出席活動存在保安漏洞的疑慮，執法官員正檢討槍手如何能接近這場總統、白宮官員、國會議員以及約2,600名賓客參加的大型活動。 路透社引述前執法人員指，今次事件最明顯的教訓是，在大型公開活動中，保安人員可能需要擴大總統保護範圍，即使這可能造成民眾不便。 在晚宴中，賓客需通過金屬探測器才能進入宴會廳，但只需持票即可進入酒店。一名參與活動規劃的人透露，甚至有人試圖持去年門票入場。官員指，身懷多種武器並衝過安檢的槍手艾倫(Cole Tomas Allen)似乎是在活動數日前已入住酒店，從而繞過金屬探測器這基本的檢查程序。曾在特勤局反突擊小組工作6年的Bill Gage表示，事後檢討可能會聚焦於將金屬探測器設置點向外移動，擴大外圍警戒區。他認為，特勤局「必須找到在大型酒店內的保安方式，(但)這恐會對住客及酒店造成不便」。同時，特勤局需在協調其他政府官員撤離方面做得更好。

槍擊發生後，多個執法部門迅速護送賓客離開現場，從司法部法警局(USMS)至外交安全局(DSS)都有，這顯示負責保護不同重要人物的體系極其複雜，應變上可能缺乏協調。 路透社分析，最後一聲槍響後僅30多秒，特朗普即被帶離講台，但衛生部長小羅拔甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)至少花100秒才離開現場，國務卿魯比奧及國防部長赫格塞斯約在150秒後撤離。

曾在同一場地執行記協晚宴保安的前特勤局高級官員Don Mihalek表示，事發的華盛頓希爾頓酒店空間寬敞，長期以來都存在保安挑戰。他說：「我相信特勤局會檢討當時部署，並可能因這次事件進一步擴大警戒範圍。」特朗普事後表示，華盛頓希爾頓酒店「不是一個特別安全的建築」。

2024年7月特朗普在賓夕法尼亞州一場競選造勢大會上遭槍擊，耳朵被子彈擦傷，當時執法部門未有建立有效的保安範圍，導致槍手可在屋頂上從清晰角度射擊，執法部門因保安部署疏失而遭抨擊。 今次槍擊事件，對總統特朗普、政府官員及名人賓客的保安鬆懈，連槍手本人也感到驚訝。《紐約郵報》報道，來自加州的槍手艾倫在一份書面宣言中寫道：「我以為每個角落都有閉路電視、房間被監聽、每隔10呎就有武裝人員、到處都是金屬探測器，但實際上(誰知道，也許是在耍我！)，甚麼都沒有。」

宴會活動義工Helen Mabus接受《紐約郵報》訪問，指會場入口處附近有一個「臨時空間」暫放餐酒推車，這裡當時「沒有保安」，「他(槍手)在那個空間內……從袋子之類的物品中拿出(武器)」，那武器「很長」、「看來不像一般槍械」。 Mabus憶述，槍手在臨時空間內組裝武器，但未被保安人員察覺，槍手隨後突然朝宴會廳走去，「他組裝好後……就跑向樓梯，準備下樓到宴會廳」。槍手隨後開始朝多個方向開火，賓客和工作人員急忙逃跑，「他看似到處亂射」，當時聽到「至少10聲槍響」。

Mabus說，槍響瞬間引發恐慌，現場「尖叫和逃跑聲不斷」，特勤局及其他持槍執法人員迅速到場。她朝反方向逃走，沒看到槍手被捕。