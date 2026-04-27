特朗普再遇槍擊｜犯案前傳反基督教宣言給家人 槍手：不讓孌童癖、強暴犯和叛國者罪行玷污我雙手

美國白宮記者協會晚宴槍擊案，路透社引述執法部門消息指，槍手艾倫(Cole Tomas Allen)的家人在案發前不久收到他的「宣言」，文中自稱「友善的聯邦刺客」(Friendly Federal Assassin)。總統特朗普周日接受霍士新聞專訪再談槍擊事件，斥槍手「是有病的人」，家人之前曾向執法部門提出對他的疑慮。特朗普另在「星期日簡報」(The Sunday Briefing)節目中指：「你讀他(槍手)的宣言就知道，他痛恨基督徒。」 一名執法官員向路透社披露，家人在案發前不久收到艾倫的「宣言」，內容提到：「當別人受到壓迫，有人打你的右臉，連左臉也轉過去由他打的，這不是基督徒的行為，而是壓迫者罪行的共犯。」宣言中列出的襲擊目標包括多名政府官員，從高到低級排序，但特別提到不包括聯邦調查局(FBI)局長帕特爾(Kash Patel)。

此外，艾倫這份宣言還嘲諷舉辦白宮記者協會晚宴的華盛頓希爾頓酒店「荒唐的」保安疏失。宣言寫道：「我一走進酒店，立刻感受到那種傲慢。我帶著多件武器進場，卻沒人認為我可能構成威脅。」

《紐約郵報》報道，艾倫在宣言中寫道，「我不再願意讓一名孌童癖、強暴犯和叛國者，讓他的罪行玷污我的雙手」，「為減輕傷亡，我會使用大號鉛彈(buckshot)而不是霰彈槍獨頭彈(slug)(這樣對牆壁的穿透力比較低)。」 艾倫直言，只要能達到目標，他願意殺害宴會廳裡任何一個人。宣言說：「如果有絕對必要的話，為了達成目標，我仍會穿過現場大多數人(因為大多數人是自願來聽一名孌童癖、強暴犯和叛國者演說，因此也是共犯)。但我真的希望不要走到這一步。」

艾倫提及他觀察到的保安疏失，表示：「這場活動的保安措施全都在外面，重點放在抗議者和剛到場的人，因為顯然沒有人想到如果有人提前一天入住會發生甚麼事。這種程度的失職簡直瘋狂，我真心希望等到這個國家再次出現有能力的領袖時，這問題能得到修正。」 艾倫指出：「例如，如果我不是美國公民，而是伊朗特工，我大可以帶著一支挺該死的M2重型機槍進來，根本沒人會發現異常。這簡直瘋了。」 代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)周日受訪表示，調查發現，艾倫從洛杉磯乘火車經芝加哥前往華盛頓，推測這樣做是為了規避搭飛機須接受的安檢。