特朗普再遇槍擊｜眾人躲枱底　一人淡定坐桌前照食沙律(有片)

美國白宮記者協會晚宴發生槍擊案，總統特朗普和白宮高官齊出席。當眾人慌忙躲枱底時，在美國有線新聞網絡(CNN)直播鏡頭中，見到一名白髮男子超淡定繼續坐在桌前，慢慢品嚐美食，於一片慌亂中形成奇景。網上片段可見，一名疑似特勤人員的男子經過，望了望該男子，但並未有阻止其繼續進食。有網民形容，像「眾人皆醉我獨醒」。有人指，他可能好鍾意食沙津的麵包條。

特朗普再遇槍擊｜受訪稱「周圍是執法人員很安全」

片段於網上流傳後，終於有記者和傳媒指出該男子是誰。他是經理人公司Creative Artists Agency的「超級經理人」Michael Glantz，旗下負責的包括電視明星和演藝人才。因為周圍的人都找安全地方掩護，僅他一人依然坐著進食，相當顯眼，也成網上熱話。Glantz事發後接受訪問稱，周圍是執法人員覺得很安全，以及很少有遇上這樣的事，要看清楚整個局面。他最擔心的是CNN主播Wolf Blitzer，因他是Blitzer的經理人，並知道Blitzer一度被特勤人員撲倒保護。他還笑稱，要確保自己的沙律不會浪費掉。