西班牙遊樂園彈弓椅鋼索斷裂意外　2童被困90米高半空（有片）

西班牙西維爾一個熱門遊樂園發生驚悚意外。一個彈射式遊樂設施的鋼索突然斷裂，導致兩名兒童被困在90米高的半空。

玩家體驗時速160公里

這項名為「Steel Max」的彈射椅遊樂設施在正常啟動後，乘客會以約160公里/小時的速度被彈射到空中。然而在4月24日卻發生意外，在設施啟動後的幾秒，一根鋼索似乎從桿頂斷裂，導致座椅撞向對面的柱。社交平台上流傳的影片中還可以聽到圍觀者的尖叫聲。