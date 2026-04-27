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國際
出版：2026-Apr-27 17:41
更新：2026-Apr-27 17:41

西班牙遊樂園彈弓椅鋼索斷裂意外　2童被困90米高半空（有片）

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西班牙遊樂園的遊樂設施發生意外，嚇壞現場民眾。（圖／翻攝自X）

西班牙遊樂園的遊樂設施發生意外，嚇壞現場民眾。（圖／翻攝自X）

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西班牙西維爾一個熱門遊樂園發生驚悚意外。一個彈射式遊樂設施的鋼索突然斷裂，導致兩名兒童被困在90米高的半空。

玩家體驗時速160公里

這項名為「Steel Max」的彈射椅遊樂設施在正常啟動後，乘客會以約160公里/小時的速度被彈射到空中。然而在4月24日卻發生意外，在設施啟動後的幾秒，一根鋼索似乎從桿頂斷裂，導致座椅撞向對面的柱。社交平台上流傳的影片中還可以聽到圍觀者的尖叫聲。

西班牙西維爾遊樂園中，Steel Max在4月24日出現意故 西班牙西維爾遊樂園中，Steel Max發生意外 座椅艙撞向對面的柱子，幸4人皆輕傷 事故造成4人受到輕傷，皆在現場接受治療

4人輕傷無大礙

西維爾緊急服務部門在Facebook上發文稱，事故造成4人受到輕傷，皆在現場接受治療。據當地媒體報道，當時有2名兒童被困在空中。西班牙國家警察已接手調查事故。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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