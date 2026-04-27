西班牙遊樂園彈弓椅鋼索斷裂意外　2童被困90米高半空（有片）

西班牙西維爾一個熱門遊樂園發生驚悚意外。一個彈射式遊樂設施的鋼索突然斷裂，導致兩名兒童被困在90米高的半空。
玩家體驗時速160公里
這項名為「Steel Max」的彈射椅遊樂設施在正常啟動後，乘客會以約160公里/小時的速度被彈射到空中。然而在4月24日卻發生意外，在設施啟動後的幾秒，一根鋼索似乎從桿頂斷裂，導致座椅撞向對面的柱。社交平台上流傳的影片中還可以聽到圍觀者的尖叫聲。
4人輕傷無大礙
西維爾緊急服務部門在Facebook上發文稱，事故造成4人受到輕傷，皆在現場接受治療。據當地媒體報道，當時有2名兒童被困在空中。西班牙國家警察已接手調查事故。
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🇪🇸 | Momento en que se rompe un cable en una atracción de la Feria de Sevilla (España): dos niños quedan suspendidos en el aire y se registran cuatro heridos leves. pic.twitter.com/7JXGNk6yIS— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 25, 2026