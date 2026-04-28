美軍再炸運毒船致3死　累計185人喪命

美國軍方再度於東太平洋執行打擊海上毒品走私的行動。根據美軍說法，4月26日的一次打擊行動摧毀一艘船隻，造成3人死亡，無美軍人員受傷。據統計，自去年9月以來，美軍的「南方之矛」行動已造成至少185人喪命。

根據《紐約時報》等報道，南方司令部（USSOUTHCOM）發布聲明稱，此次行動由海軍陸戰隊上將、南方司令部司令當路雲（Francis L. Donovan）下令執行。南方司令部負責拉丁美洲與加勒比地區的軍事行動。

3死者疑為毒品恐怖分子

南方司令部釋出的畫面顯示，一艘船隻在開闊海域航行時遭攻擊後爆炸起火。美軍表示，遭擊中的船隻正沿著「已知的毒品走私路線」，並稱3名男性死者為「毒品恐怖分子」。