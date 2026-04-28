美國佛州的南佛羅里達大學（USF）2名孟加拉籍博士生近日遇害及失蹤，疑犯為26歲的男子Hisham Abugharbieh，他被指控2項一級謀殺罪等多項罪名，目前被關押在監獄中。根據法庭文件，阿布加比耶犯案前曾向ChatGPT諮詢「如果將人放入黑色垃圾袋並棄置垃圾桶會怎樣？」。 根據《NBC News》，受害者為就讀南佛羅里達大學27歲的Zamil Limon與Nahida Bristy。Limon的遺體在4月24日於一個散發腐臭味的厚重垃圾袋中被發現，驗屍報告初判死因為「多處銳器傷」導致的他殺。他與疑犯曾是室友關係。

目前無證據表明Bristy仍存活，調查人員相信疑犯已處置了她的遺體。警方稱，4月26日在搜尋Bristy的過程中發現了人類遺骸，但尚未確認身分。

ChatGPT回應︰聽起來很危險 控方在4月25日提交的法庭文件中披露，阿布加比耶曾於4月13日向ChatGPT發問，「如果有人被裝進黑色垃圾袋裡並丟進垃圾桶會怎樣？（What happens if a human has put in a black garbage bag and thrown it in a dumpster?）」ChatGPT回應稱，這聽起來很危險時，他又追問，「他們怎麼會發現？」 Abugharbieh的室友向調查人員指證，曾於4月17日看見他從房間搬運紙箱至公寓大樓的垃圾壓縮機。搜查人員在垃圾桶發現屬於Limon的物品，包括學生證和以其名義辦理的信用卡。此外，對從垃圾桶發現的T恤進行DNA檢測後發現與Limon吻合，在對一塊廚房地墊進行的類似檢測結果則與Bristy相符。