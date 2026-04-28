特朗普再遇槍擊｜施襲前向家人發宣言 槍手抨擊特朗普政府施政

美國白宮記者協會晚宴槍擊案槍手艾倫受過高等教育，上周六晚發動了震驚國際的襲擊。他施襲前透過電郵向家人發出宣言，自稱是「友好聯邦刺客」，然後抨擊在總統特朗普領導下美國政府最近的作為，文中並無點名特朗普。美聯社引述部分宣言稱，內容逾1,000字，有點語無倫次和充斥個人情感。開首稱「大家好」，然後向家人、同事、同行者，以及或捲入今次槍擊的陌生人道歉；行文包含懺悔、怨恨和告別，並嘗試解釋他為何施襲。他表達了對政治的憤怒，以宗教辯解和對假想批評者的反駁，就像他正與批評者爭論一樣。特朗普周日受訪時指艾倫心理有問題，其家人在襲擊前向執法部門舉報了他。

31歲的艾倫是家中長子，有兩名妺妹和一名弟弟，父親是一個教會的長老。特朗普事發後一天接受哥倫比亞廣播公司《六十分鐘時事雜誌》訪問，指艾倫發表了「反基督」宣言，「他曾經是基督徒，是虔誠的信徒，後來卻變成了反基督，變化很大」。路透社則引述執法人員透露，艾倫於宣言中表示計劃襲擊特朗普政府官員，次序由高到低，但不包括聯邦調查局(FBI)局長帕特爾。艾倫引用了基督神學解釋其動機，稱他試圖保護那些受到特朗普政府政策傷害的人。該執法人員稱，艾倫在宣言中稱當受到壓迫時，不反抗並非基督徒行為，而是與暴君共謀。

槍手諷保安措施「荒謬」 艾倫於宣言中嘲諷宴會場地華盛頓希爾頓酒店「荒謬」的安保措施，「我帶著多樣武器走進來，竟然沒有一個人覺得我可能構成威脅」。今次事件令人質疑美國高官保安措施，特朗普則趁機宣揚他備受爭議的白宮改建，在社交網貼文稱，若其計劃的白宮宴會廳建成，舉行這類活動會更安全。代理司法部長布蘭奇周日表示，艾倫從洛杉磯坐車到芝加哥再到華盛頓，並於上周五入住希爾頓酒店，特朗普及其政府高層成員似乎是襲擊目標。在美國，火車乘客毋須像在機場那樣通過金屬探測器。官員表示，艾倫於酒店安檢站向一名特勤人員開槍後被制服。

特朗普讚揚特勤人員 英王查理斯三世周一訪美 另外，一位白宮官員表示，執法人員從艾倫的妹妹那處得知，他有發表激進言論的傾向，曾參加過反特朗普的「不要國王」(No Kings)示威，並提到要「做點甚麼」來解決今日世界的問題。特朗普認為，不要國王示威或促使艾倫行動。特朗普在《六十分鐘時事雜誌》訪問中被問到，艾倫於宣言中提到孌童癖、強姦犯和叛國者。特朗普一直被質疑與孌童淫媒愛潑斯坦的關係，可能認為主持問題含沙射影，訓斥對方讀出有關宣言的節錄，強調自己不是那類人。對於特勤人員第一時間將副總統萬斯拉離到後台而非總統，特朗普解說是因為他身份沒有那麼容易護送，而且當時他想知道現場發生甚麼事，又強調沒有像報道說曾跪倒地上，是特勤人員叫他趴下以保護。特朗普認為特勤人員表現出色，全力支持他們。外界認為今事件反映保安漏洞，據悉特勤局重新評估特朗普接下來活動的保護安排，特別是英王查理斯三世與王后卡米拉如期周一抵美訪問4天，並與特朗普見面。