ICE執法惹反感　網紅隨口倡改為「NICE」竟獲特朗普親回

美國移民及海關執法局(ICE)近年對非法移民執法手段引發極大爭議，有媒體人開玩笑建議總統特朗普為移民及海關執法局的名字前面加上「國家」(National)，這樣英文簡稱就變成「NICE」，詎料引發網民熱議，更獲得特朗普本人親自回覆。

綜合報道，特朗普第二任期開始後，加大對非法移民的執法力道，加劇人權保障、地方自治間的衝突，引發不少美國人民不滿。右翼網紅Alyssa於上月底在社交平台X發文：「我希望特朗普把ICE改成NICE(國家移民和海關執法局)， 認為到時傳媒想罵移民及海關執法局探員時就得順便稱讚「好」探員。帖文引起部分網民關注及打趣讚好。直至周一(27日)，特朗普於自家社交平台 Truth Social竟然轉貼Alyssa相關建議的圖片，並回應「好主意！！！就這麼做吧。特朗普總統」。