印尼列車相撞增至14死84傷 「女性專用車廂」變形罹難者全女性（有片/多圖）

印尼一列通勤列車周一（27日）晚9時與一列長途列車在西爪哇省勿加泗市發生碰撞，增至14死84傷，事故現場的搜救行動今早已結束，暫未發現有外國公民在事故中傷亡。事發時一通勤列車停在軌道上，及後一列長途列車隨後駛入同一軌道，撞上通勤列車。總統普拉博沃對遇難者表示哀悼，又到醫院探望傷者，承諾盡快調查事故原因。

救援人員到場，將240名乘客疏散，及利用工具切開變形車廂救出被困人士，送往附近醫院接受治療。受創最嚴重的是普通列車最後一卡的女性專用車廂，搜救局表示，所有罹難者都是女性，大多數被壓在變形的車卡下。有在普通列車內的女生還者表示，撞車後車廂瞬間扭曲變形、多人受困，現場瞬間陷入混亂。

勿加泗位於印尼首都雅加達以東20多公里處，是雅加達重要的衞星城之一。受事故影響，往返雅加達的長途列車服務已暫停。事故原因正在調查中。

🇮🇩 | URGENTE: Choque de trenes cerca de Yakarta, Indonesia.



Un tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek colisionó con un tren de cercanías Commuter Line. Se reportan múltiples heridos y evacuaciones en curso. pic.twitter.com/Z2J5yqNkEt — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 27, 2026