印尼西爪哇省兩列車相撞　至少7死81傷（有片/多圖）

印尼一列通勤列車周一（27日）晚9時與一列長途列車在西爪哇省勿加泗市發生碰撞，增至7人死亡，81人受傷。事發時一通勤列車停在軌道上，及後一列長途列車隨後駛入同一軌道，撞上通勤列車。當局正調查事故原因。
救援人員到場，將240名乘客疏散，及利用工具切開變形車廂救出被困人士，送往附近醫院接受治療。印尼國家鐵路公司對事故發生表示歉意。
勿加泗位於印尼首都雅加達以東20多公里處，是雅加達重要的衞星城之一。受事故影響，往返雅加達的長途列車服務已暫停。事故原因正在調查中。
Un tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek colisionó con un tren de cercanías Commuter Line. Se reportan múltiples heridos y evacuaciones en curso.