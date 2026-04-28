珍惜生命｜健康婦人走不出喪獨子之痛　赴瑞士安樂死

英國一名身體健康的56歲女子，因無法走出獨子離世的深切悲痛，於上周五(24日)在瑞士由機構協助，並獲醫療人員陪同下結束生命。其家屬證實，她的決定經過長時間考量，並完全出於自主意願。

綜合報道，來自西米德蘭茲郡的56 歲女子Wendy Duffy，其獨子Marcus於4年前一夜，要求母親製作三文治給他吃，卻不幸被三文治裡的番茄鯁喉昏迷，最終身亡，年僅23歲。Wendy儘管接受藥物與心理治療，惟長期飽受創傷後壓力與深度悲傷困擾，她曾形容：「兒子去世後，我不再存在」，喪子後的生活「只剩下痛苦」，難以再看見未來。Wendy拒絕以類似跳樓、上吊等殘酷的方式自殺：「不想讓發現我的人留下終身心理陰影，希望以『整潔』的方式離開。由於英國目前討論中的《末期病患協助死亡法案》僅適用於預期壽命不足6個月的末期患者，並不包括因精神痛苦而提出的協助死亡申請。Wendy就轉向瑞士非營利輔助死亡組織「Pegasos」尋求協助。