珍惜生命｜健康婦人走不出喪獨子之痛　赴瑞士安樂死

英國一名身體健康的56歲女子，因無法走出獨子離世的深切悲痛，於上周五(24日)在瑞士由機構協助，並獲醫療人員陪同下結束生命。其家屬證實，她的決定經過長時間考量，並完全出於自主意願。
綜合報道，來自西米德蘭茲郡的56 歲女子Wendy Duffy，其獨子Marcus於4年前一夜，要求母親製作三文治給他吃，卻不幸被三文治裡的番茄鯁喉昏迷，最終身亡，年僅23歲。Wendy儘管接受藥物與心理治療，惟長期飽受創傷後壓力與深度悲傷困擾，她曾形容：「兒子去世後，我不再存在」，喪子後的生活「只剩下痛苦」，難以再看見未來。Wendy拒絕以類似跳樓、上吊等殘酷的方式自殺：「不想讓發現我的人留下終身心理陰影，希望以『整潔』的方式離開。由於英國目前討論中的《末期病患協助死亡法案》僅適用於預期壽命不足6個月的末期患者，並不包括因精神痛苦而提出的協助死亡申請。Wendy就轉向瑞士非營利輔助死亡組織「Pegasos」尋求協助。
事主遺願將骨灰撒在兒子紀念長椅附近
Wendy向Pegasos支付了1.35萬美元(約10.6萬港元)提出協助死亡申請，之後花費近1年時間進行準備，包括撰寫告別信、安排後事及挑選臨終時穿著的衣物。她於上周五(24日)在瑞士，穿上仍留有兒子氣味的T恤，播放Lady Gaga歌曲《Die With A Smile》，並要求房間窗戶保持敞開，以象徵「靈魂得以自由」，在醫療人員陪同下結束生命。
Wendy的兄弟姊妹知悉其決定，惟擔心觸犯英國「協助自殺」相關法律，未能陪同前往瑞士。Wendy的遺願是將骨灰寄回英國，撒在兒子紀念長椅附近。Pegasos 創辦人表示，Wendy的程序「完全依其意願進行」，並強調她在整個過程中保持清晰意識，決定具備充分自主性。