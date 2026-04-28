劫匪用假槍打劫　遭店老闆真槍反擊再捱車撞(有片)

巴西一名劫匪手持假槍進入一間店鋪實施搶劫，正當他以為得手之際，卻在逃跑時被店鋪老闆反擊，被連開數槍擊中，更不幸被車撞倒，對方不顧而去，令劫匪最終落網，令網民大快人心。
綜合報道，事發於17日在博圖卡圖，33歲劫匪戴著頭盔並持假槍闖入一間便利店內，還用假槍威脅店員，他拿著槍不威脅和指示店員將櫃桶內的錢拿出，他更自行一口氣取了5部手機以及收銀機內的現金，隨後迅速逃離現場。詎料劫匪在逃出便利店門後，隨即被便利店老闆從後開槍，劫匪中彈跑不出幾步就倒地，隨即又被一輛途經的汽車撞飛。
網民：劫匪運氣最好的一天
事發後肇事司機當場棄車而逃，受傷的劫匪則被送往醫院接受治療。警方經調查，證實便利店老闆使用的槍枝是註冊槍械，仍在對案件進行調查中。事件曝光後，令大批網民大讚叫好，有人認為：「是最好的教訓」、「結局很好」、「被槍擊、被撞、被捕……他運氣最好的一天」。
#HechosNews #VIDEO Ladrón resulta herido tras ser baleado por hijo de comerciante durante asalto en Brasil.— Periódico Hechos News (@HechosNewsHN) April 24, 2026
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