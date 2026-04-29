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國際
出版：2026-Apr-29 10:45
更新：2026-Apr-29 10:45

特朗普不滿當場讀出槍手言論　否認戀童斥主持「可恥」

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特朗普再度摃上媒體。（圖／路透）

特朗普再度摃上媒體。（圖／路透）

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美國總統特朗普（Donald Trump）近日接受CBS節目60分鐘（60 Minutes）專訪時，因主持人歐唐娜（Norah O'Donnell）在訪談中，引用白宮記者協會晚宴槍擊案嫌犯艾倫（Cole Tomas Allen）的「宣言」，雙方爆發激烈言語衝突，引發外界關注。

報道指出，艾倫在其宣言中對特朗普提出極端且未經證實的指控，包括戀童、強姦犯等。歐唐娜在節目中朗讀相關內容後，特朗普當場表達強烈不滿，直指主持人與媒體「可恥」，並批評不應播出這類來自「病態人士」的言論。

相關指控「完全不實」

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「我不是強姦犯，我沒有強姦任何人。我不是戀童癖。你從某個變態嘴裏讀到這些垃圾話，觀眾不應該在《60分鐘》節目上看到這種東西，妳真是丟人現眼。」

特朗普在訪談中強調，相關指控「完全不實」，並重申自己未涉及任何不當行為。他同時指責媒體刻意放大仇恨言論，甚至可能助長政治暴力氛圍。

聽到槍響一刻，台下賓客感到疑惑，也有人立即伏下；第一夫人梅拉尼婭和身旁表演者露出驚訝神情(圓圖)，特朗普似乎未察覺是槍響。(互聯網、美聯社) 特朗普遇刺 槍手艾倫 特朗普遇刺 白宮記者協會晚宴槍擊案 特朗普遇刺 白宮記者協會晚宴槍擊案 特朗普遇刺 白宮記者協會晚宴槍擊案 特朗普再遇槍擊｜施襲前向家人發宣言 槍手抨擊特朗普政府施政 特朗普再遇槍擊，疑犯出庭被控暗殺總統等三罪，最高可囚終身。

多次抨擊媒體報道不公

這場訪問氣氛緊繃，被外界視為美國政壇與主流媒體關係持續惡化的縮影。近年來，特朗普多次公開抨擊媒體報道不公，而新聞機構與新聞自由團體則批評，其言論可能對記者安全造成威脅。

分析指出，此次訪談爭議顯示，在重大安全事件後，如何報道與處理疑犯動機與言論，已成為媒體與政治人物之間新的衝突點，也可能進一步加深美國社會的分裂。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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