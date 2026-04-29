特朗普不滿當場讀出槍手言論　否認戀童斥主持「可恥」

報道指出，艾倫在其宣言中對特朗普提出極端且未經證實的指控，包括戀童、強姦犯等。歐唐娜在節目中朗讀相關內容後，特朗普當場表達強烈不滿，直指主持人與媒體「可恥」，並批評不應播出這類來自「病態人士」的言論。

美國總統特朗普（Donald Trump）近日接受CBS節目60分鐘（60 Minutes）專訪時，因主持人歐唐娜（Norah O'Donnell）在訪談中，引用白宮記者協會晚宴槍擊案嫌犯艾倫（Cole Tomas Allen）的「宣言」，雙方爆發激烈言語衝突，引發外界關注。

「我不是強姦犯，我沒有強姦任何人。我不是戀童癖。你從某個變態嘴裏讀到這些垃圾話，觀眾不應該在《60分鐘》節目上看到這種東西，妳真是丟人現眼。」

特朗普在訪談中強調，相關指控「完全不實」，並重申自己未涉及任何不當行為。他同時指責媒體刻意放大仇恨言論，甚至可能助長政治暴力氛圍。