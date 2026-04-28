美國孕婦搭機突陣痛臨盆 2急救員借鞋帶接生 母女平安

美國一名孕婦在達美內陸線航班上突然劇烈陣痛臨盆，剛巧機上有2名急救員，她們向空服員及乘客借來毛氈和鞋帶，協助孕婦順利產下一名約2.5公斤重女嬰，母女平安。報道指，急救員在缺乏產科急救包的情況下，巧妙地利用鞋帶替孕婦接生。
美聯社報道，腹大便便的布萊爾(Ashley Blair)本月24日乘搭達美航空波音737客機，從美國亞特蘭大飛往俄勒岡州波特蘭，原本要回娘家由母親陪產，不料卻在距離波特蘭約半小時航程時，開始陣痛。
協助接生的急救員弗里茨(Tina Fritz)周一(27日)接受美聯社訪問，憶述她當日與另一名急救員鮑威爾(Kaarin Powell)剛剛結束多米尼加的假期準備回家。事發時，她們正協助一名護士照顧機艙後方的另一名乘客，隨後空服員過來請她們去查看布萊爾的狀況。
她們發現布萊爾將要分娩，且陣痛頻率愈來愈密，因此立即向空服員索取毛氈和產科急救包，但兩樣都沒有，只好就地取材，向其他乘客借來毛氈，並用一名空服員的鞋帶紮住臍帶。鮑威爾則拆下自己的一條鞋帶作為止血帶，以便進行靜脈注射。
弗里茨表示，隨後布萊爾大叫，「好了，時間到了，我要用力了！」，她使出3次「非常有力的推擠，寶寶很快就出來」，「整個過程非常順利」。
鮑威爾剪斷臍帶後抱著寶寶坐下，弗里茨在她身旁坐下時，客機降落，機輪剛好接觸跑道。客機在停機坪滑行時，兩人將女嬰交給布萊爾，機上眾人紛紛拍照慶祝。
女嬰取名布里勒‧勒妮‧布萊爾(Brielle Renee Blair)，比預產期提前約2周出生，航班則比預定時間遲了約20分鐘降落。
波特蘭港務局發言人回應表示，波特蘭機場消防救援隊到場後，確認母女健康狀況良好，隨即將她們送院觀察。
達美航空發聲明表示：「我們衷心感謝機組人員及機上的義務醫療人員，在飛機降落波特蘭前挺身照顧乘客。保障乘客的健康及安全始終是我們的首要工作，祝福這個新家庭一切順利。」