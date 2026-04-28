美國孕婦搭機突陣痛臨盆 2急救員借鞋帶接生 母女平安

布萊爾在機上抱著剛出生的女兒，照片由弗里茨拍攝。(美聯社)

美國一名孕婦在達美內陸線航班上突然劇烈陣痛臨盆，剛巧機上有2名急救員，她們向空服員及乘客借來毛氈和鞋帶，協助孕婦順利產下一名約2.5公斤重女嬰，母女平安。報道指，急救員在缺乏產科急救包的情況下，巧妙地利用鞋帶替孕婦接生。

美聯社報道，腹大便便的布萊爾(Ashley Blair)本月24日乘搭達美航空波音737客機，從美國亞特蘭大飛往俄勒岡州波特蘭，原本要回娘家由母親陪產，不料卻在距離波特蘭約半小時航程時，開始陣痛。

協助接生的急救員弗里茨(Tina Fritz)周一(27日)接受美聯社訪問，憶述她當日與另一名急救員鮑威爾(Kaarin Powell)剛剛結束多米尼加的假期準備回家。事發時，她們正協助一名護士照顧機艙後方的另一名乘客，隨後空服員過來請她們去查看布萊爾的狀況。