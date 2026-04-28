瘋狂登山客撞正棕熊擋路不走開　反做一舉動惹牠衝過來(有片)

綜合報道，登山客Erin Chiu早前到安吉利斯國家森林遠足，卻遇上一件令他驚心事件，他目擊另一名登山客被一隻棕熊擋著去路，但對方的舉動嚇了他一跳，因為那人不是遠離棕熊，而是走向牠瘋狂搖動手上的驅熊鈴(Bear Bell)，似乎試圖用鈴聲把熊並驅趕，Erin Chiu說：「我當時心想，那個人瘋了，希望他不會出事」。然而，棕熊未有退後，反而如受驚般向那人衝過去，場面驚心動魄。鏡頭一轉，卻見棕熊浴著山路繼續上山，還有回頭看一看拍攝者，片中還不住傳來拍攝者緊張的喘氣聲。

隨着春季氣溫回升，野熊陸續結束冬眠，不但日本頻現熊蹤，樹林地區亦頻傳出熊蹤影。美國洛杉磯縣安吉利斯國家森林(Angeles National Forest)是當地著名的遠足景點，一名登山客日前就與一隻大型棕熊發生驚險對峙，影片曝光後引發關注。

專家：切勿奔跑 國家公園：保持冷靜站穩腳步

Erin Chiu表示，慶幸那登山客最終慢慢後退，與他一起躲在灌木叢後面，讓熊先過路，終於避免與熊嚴重衝突。Erin Chiu又說，他每星期至少走這段路3次，每次大約走10公里，這是他首次遇上熊。

驅熊鈴是戶外健行、登山時的必備安全配件，不過在這事件中，它似乎未能起作用。專家提醒，遇到熊時切勿奔跑，因為這可能激發熊的追逐本能。國家公園管理局建議保持冷靜，站穩腳步，並用低沉的聲音說話以表明自己是人類。