名嘴嘲梅拉尼婭像會成為寡婦 特朗普夫婦震怒要ABC立即炒人

美國名嘴基梅爾(Jimmy Kimmel)在白宮記者協會晚宴槍擊案前錄影的美國廣播公司(ABC)清談節目中，嘲諷第一夫人梅拉尼婭「看來將會成為寡婦」。這玩笑觸怒剛逃過槍擊的特朗普夫婦，要求美國廣播公司立即解僱基梅爾。 基梅爾周一(27日)晚回應表示，一個關於第一夫人的玩笑被扭曲成遠遠比他意圖的更黑暗的東西，將一個棟篤笑變為對迪士尼新任CEO的提前政治壓力測試。 槍擊案前2天，基梅爾在上周四播出的清談節目「Jimmy Kimmel Live!」中，模擬將在周末舉行的白宮記者協會晚宴可能出現的情境，一如以往般惡搞特朗普。基梅爾扮演大會主持人，笑嘻嘻說，「我們的第一夫人梅拉尼婭在這裡，看看她多麼美麗。梅拉尼婭女士，你散發著像個準寡婦的光芒(a glow like an expectant widow.)」。除了連環嘲笑特朗普夫婦，內容也提及與特朗普扯上關係的已故淫媒愛潑斯坦。

兩日後的晚宴真的發生槍擊，特朗普再逃過一劫，基梅爾的笑話被網民翻炒。梅拉尼婭周一(27日)首先在社交平台「X」發文，炮轟「基梅爾多年來躲在電視網保護的背後，散播加深美國政治病態的腐敗言論，這不是幽默，而是懦夫行徑。美國廣播公司的沉默代表支持仇恨，夠了，美國廣播公司該表態了。」

特朗普隨後亦在自家平台Truth Social怒斥，「基梅爾沒才能，收視率低，完全失敗者。他長年散播仇恨和謊言，開我美麗的第一夫人準備做寡婦的玩笑，這是號召暴力的卑劣訴求」。

特朗普寫道，「兩天前有人瘋狂地持槍繞過特勤，預謀取我性命，但這個懦夫認為慶祝我被幹掉是有趣的事？噁心！迪士尼及美國廣播公司被極左派維護，現在成了預謀行刺的同謀」。 特朗普說，「基梅爾應立即被炒，美國廣播公司該因非法推動介入(預謀行刺)取消執照，我們不該讓這些病態者摧毀國家」。 基梅爾去年9月在節目中說，特朗普盟友、保守派網紅柯克(Charlie Kirk)在猶他州演講期間遭槍擊身亡，讓美國再次偉大(MAGA)陣營可利用槍殺來圖利，言論即引起特朗普支持者不滿。在輿論壓力下迪士尼決定停播節目。但一周後復播，基梅爾哽咽說無意嘲弄柯克，並強調停播節目不合法。